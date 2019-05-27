باونتي QuarkChain – الجولة الثانية

شبكة QuarkChain عبارة عن بنية مبتكرة بدون قيود تهدف إلى تلبية المعايير التجارية العالمية ، بحيث تقوم ببناء بلوكتشين آمن وغير مركزي و قابل للتوسع لتوفير أكثر من 100000 TPS على السلسلة .

تمتلك QuarkChain أكثر من 70 مشروعاً ذا جودة عالية في نظامها ، بما في ذلك نظام البيانات والمعلومات ، والخدمات الصناعية ، والخدمات المالية ، DApps والأنظمة الأساسية ، الترفيه والألعاب .

خضعت QuarkChain بتاريخ 30 ابريل 2019 لعملية (mainnet v1.0) ، وذلك من مبدأ التوسع و اهداف التطوير المستقبلية التي تسعى لها العملة .

يتم تداول العملة على اكبر منصات العملات الرقمية ومنها باينانس و UPbit ، بقيمة سوقية تتجاوز 30 مليون دولار ، ناهيك عن الشعبية الكبيرة التي تمتلكها العملة بحيث استطاعت بناء مجتمعاً عالمياً يضم أكثر من 100 الف شخص في جميع أنحاء العالم ، اضافتاً لتنفيذ مؤتمرات و فعاليات تعريفية في الصين وسنغافورة واليابان وكوريا وفيتنام وتايلاند والولايات المتحدة .

رابط العملة في كوين ماركت كاب : https://coinmarketcap.com/currencies/quarkchain/

ماهي التطورات التي شهدتها QuarkChain في الأشهر القليلة الماضية ؟

QuarkChain Core 2.0 : الإصدار الرسمي للعقدة القائمة على نظام QuarkChain مع بروتوكول p2p محسّن ، ودعم لإضافة المزيد من القطع ، ودعم توافقات مختلفة .

الإصدار الرسمي للعقدة القائمة على نظام QuarkChain مع بروتوكول p2p محسّن ، ودعم لإضافة المزيد من القطع ، ودعم توافقات مختلفة . SmartWallet 2.0 : محفظة ″QPocket” الداعمة لجميع تطبيقات الـ dApps .

محفظة ″QPocket” الداعمة لجميع تطبيقات الـ dApps . Testnet 2.0 : مرحلة الاختبار للشبكة والإشتراك العام فيها .

تفاصيل الباونتي :

تم إطلاق جولة ثانية من حملة الباونتي بمكافآت بقيمة 2،000،000 QKC لبناء مجتمع أكثر نشاطًا و ودية ، سنقوم بشرح التفاصيل وكيفية المشاركة ، للأشخاص الجدد ، و الأشخاص الذين تسجلوا بالجولة الأولى .

الخطوات :

1. قم بالتسجيل بالموقع : https://qbounty.quarkchain.io/signup

2.سيطلب منك التفعيل بالهاتف و الإيميل .

3. إذا كنت قد شاركت في جولة الباونتي الأولى لـ Quarkchain ، فاستخدم الربط الذي سنضعه و انقر فوق “Bounty Returned Users” ، سيتم تحويل عملات QKC التي حصلت عليها في الجولة الأولى إلى حسابك الجديد ، الرابط هو : https://qbounty.quarkchain.io/migrate

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4. ابدأ بتنفيذ المهام ، والتي تعد من المستوى السهل فهي عبارة عن مهمات بسيطة على تويتر كما هو موضح في الصورة :

5. ومن المهام ايضاً تحميل محفظة QPocket و تسجيل الدخول اليومي وبرنامج الإحالة كما هو موضح بالصورة :

6. يتم اضافة مهام جديدة من وقت الى اخر لذلك يرجى التاكد من حسابك بشكل دوري .

ملاحظات :

الدول العربية المحظورة من الإستفادة من هذا الباونتي : سوريا – العراق – السودان – لبنان – اليمن – ليبيا .

سيخضع جميع المشتركين لعملية KYC وذلك وفقًا لسياسة QuarkChain AML .

إخلاء مسؤولية :

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