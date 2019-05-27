تعرف على تقرير Bitwise حول سوق الكريبتو وسعر البيتكوين

شركة Bitwise تعد واحدة من الشركات الرائدة في تتبع وفهرسة سوق الكريبتو كرنسي والبيتكوين.

كما لديها صندوق أصول للعملات المشفرة يتنظر قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لبدء نشاطه.

أصدرت شركة Bitwise مؤخرا تقريرا حول سوق البيتكوين تتناول فيه فروق هوامش التداول ومدى الانتشار في سعر البيتكوين بين مختلف المنصات.

حيث صدر في بداية التقرير بأن شركة Bitwise لم تكن تتوقع أن تكون الفروقات في هوامش التداول صغيرة لحد كبير.

إذ تقوم Bitwise برسم خطوط فاصلة ما بين التبادلات الحقيقية والمزيفة بالاعتماد على حجم التداول.

وجاء في نتائج التقرير وفي فئة الأرقام المزيفة أن منصة Coinbase والتي يبلغ حجم التداول بها 500 مليون دولار هناك فرق وهامش بقيمة 12 دولار فقط.

بينما في الحقيقة يبلغ حجم تداول منصة “كوين بيز” 70 مليون دولار بفارق 0.1 دولار.

وأشار ذات التقرير الصادر عن Bitwise بأن أي منصة لديها غموض في حجم التبادلات والبيانات تصنف ضمن الفئة المزيفة.

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بينما هناك 10 منصات تداولية فقط هي التي وصلت للفئة الحقيقية حسب التقرير، وهناك أربعة منصات صنفها التقرير على أنها المنصات التي تتوفر على سيولة عالية أكثر من غيرها هي كل من:

Binance ،Bitfinex ،Kraken، و Coinbase.

عند بلوغ البيتكوين سعر 5000 دولار شهر أبريل الماضي والذي كانت انطلاقة قوية ومازال مؤشر الارتفاع يسود البيتكوين وغيره من العملات المشفرة الأخرى لغاية اللحظة بلغت فروق الانتشار ما بين 0.01%-0.03% وأشار التقرير أنه ليس واضح إن كان هناك علاقة بين حجم التداول وحجم الانتشار الناتج.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.