الرئيس التنفيذي للريبل: عملة الريبل (XRP) هي الجسر بين البنوك وسوق الكريبتو

تغيرت العديد من الأمور على الصعيد العالمي فيما يخص مجال الاقتصاد والمال.

كانت البنوك والمؤسسات المالية التقليدية تنظر بعين الريبة للعملات الرقمية المشفرة والبلوكشين وترى أنها تهديد يمثل خطرا على كيانها وأنها وسيلة لاحتكار الأموال.

لكن كل ذلك تغير ومازال يتغير مع الوقت إذ أصبحت التقنيات الحديثة التي توفرها العملات المشفرة والبلوكشين ملاذا تطويريا للبنوك الراغبة في أن تكون حاضرة في الاقتصاد التقني والتقنية المالية (فنتك).

شركة الريبل كانت تعمل على سد الفراغ والفجوة التي كانت حاصلة ما بين المؤسسات المالية التقليدية والتقنيات الحديثة (العملات المشفرة والبلوكشين).

إذ يعتقد الرئيس التنفيذي للريبل بأن عملة الريبل (XRP) هي الجسر بين البنوك وسوق الكريبتو.

وأنه بالإمكان العمل بتناغم بين المؤسسات المالية وسوق الكريبتو.

حيث وفي مقابلة أجريت مؤخرا مع السيد “جارلينجهاوس” المدير التنفيذي لشركة الريبل صرح من خلالها بمايلي:

لا أعتقد أن البنوك ستزول، بل الحكومات هي من ستزول. إذ أن البنوك تعمل على وضع إطار تنظيمي مهم للغاية وتقدم دور مهم جدا للمجتمع وستواصل فعل ذلك لأنها جيدة فيه. وبظهور مجموعة من التقنيات يمكن أن تستفيد منها البنوك لتطوير أعمالها. Advertisements

وأضاف ذات المتحدث قائلا:

أدركت العديد من مشاريع العملات الرقمية المشفرة أن وجودها سيستمر وأصبحت تعمل على التنظيم وتتماشى مع اللوائح القانونية وهو ما كانت تفعله شركة الريبل منذ اليوم الأول.

عملة الريبل XRP مازلت تنتظر الوقت المناسب للإنطلاق بقوة.

إذ أنها ولحد الساعة لم تعقد شراكة كبيرة مع أحد البنوك العالمية كما لم تُستعمل عملة XRP كخيار للتحويل بشكل كامل وإنما مازلت الأمور في وضع الاختبارات والتجارب.

للعلم تقدر عملة الريبل XRP في الوقت الحالي بقيمة 0.40 دولار بمؤشر أخضر بنسبة 7.11% ومازالت تحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية الاجمالية بعد كل من البيتكوين والايثيريوم.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.