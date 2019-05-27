الآن اسحب أرباح التداول مباشرة إلى محفظة البيتكوين مع شركة AMarkets العالمية

يصعب أحيانا على المتداول العربي إيجاد منصة تداول العملات المشفرة توفر له كل ما يحتاجه المتداول للتداول بحرية في الأصول الرقمية المشفرة. خاصة من ناحية السحب و الإيداع و كذا شروط القبول وكيفية التفعيل والتحقق من الهوية.

شركة التداول AMarkets سهلت على المتداول العربي، تداول العملات المشفرة او الاصول المشفرة مثل بيتكوين و الايثريوم، و جعلت من الأمر ميسرا في ضغطات قليلة و بدون اي تعقيدات مع امكانية السحب و الايداع بالعملات المشفرة، عبر شركة AMarkets العالمية يمكن سحب أرباح التداول مباشرة إلى محفظة البيتكوين.

AMarkets هي وسيط فوركس مشهور في العالم يقدم خدمات التداول عبر الإنترنت للمتداولين. تعمل AMarkets في السوق منذ 12 عامًا. توفر AMarkets مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المتداولة إلكترونيا مثل الفوركس والمعادن والسلع والعقود مقابل الفروقات و العملات المشفرة الرئيسية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

شركة التداول AMarkets تقدم حسابات بيتكوين بحيث يمكن لعملائها الإيداع بحرية وسحب أموالهم مقابل العملات المشفرة الأكثر شعبية في العالم دون دفع رسوم التحويل عند الإيداع.

توفر شركة التداول AMarkets إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية للمتداولين العرب، ويقدر حجم معاملاتها بالآلاف يومياً مع عدد عملاء يفوق 250.000 متداول عربي وعالمي، توفر لعملائها جميع الأدوات اللازمة للتداول الذاتي والآلي مع حلول متقدمة لإدارة الأموال وسحب الأرباح.

التداول في AMarkets

شركة AMarkets توفر أنواع حسابات مختلفة يمكنك الإختيار منها حسب شروطك و رغباتك. حساب ECN بسبريد بدءاً من 0 نقطة، و حساب Standard بسبريد بدءاً من 1.3 نقطة، وحساب Fixed بسبريد بدءاً من 3 نقطة، إضافة إل حساب التداول الإسلامي (حساب Swap Free) الخالي من فوائد التبييت ليناسب اهتمامات المتداول العربي بحيث لا يحتاج للمفاضلة بين رغبته بتحقيق الأرباح ومعتقداته الدينية مما يؤكد اهتمام الشركة بالسوق العربية بشكل خاص.

تعرّف على ميزات كل حساب الآن.

الرافعة المالية تصل إلى 1:000، أما عند التعامل بالعملات المشفرة فهي يمكن أن تصل إلى 1:10 (هذا يعني أن دخولك سيكون مضاعف دون الحاجة لإمتلاك المبلغ بالكامل، مما يزيد فرصتك بتحقيق الأرباح ).

التداول في AMarkets متاح على أشهر منصات التداول مثل MetaTrader4 و MetaTrader5 وWeb Trader وعلى مختلف أنواع الأجهزة. إضافة إلى أدوات أكثر من كافية للقيام بالتحليل الفني.

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التداول في العملات المشفرة عبر AMarkets

الشركة توفر التداول في 9 عملات رقمية و هي البيتكوين، البيتكوين كاش، إيثريوم، اللايتكوين، إيثريوم كلاسيك، الريبل، مونيرو، الزيكاش، و الداش. – Ripple, Dashcoin, Zcash, Ethereum Classic, Monero ,Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin.

يمكنك البدء بالتداول بمبلغ صغير مثل 100 دولار لأن الشركة تسمح بإجراء أمر في السوق بحجم 0.01 لوت.

طرق السحب والإيداع

من بين شركات قليلة في العالم العربي تتيح AMarkets الإيداع والسحب باستخدام محفظة البيتكوين الخاصة بك وهو ما يجعلها الخيار الأول للعملاء في الكثير من الدول العربية التي لديها صعوبات في وسائل الإيداع والسحب الدولية.

إضافة إلى ذلك تضم قائمة طرق السحب والإيداع مجموعة كبيرة من الخيار لتأمين تجربة تداول مرنه وميسرة، منها: التحويلات البنكية، البطاقات الإئتمانية و أيضا المحافظ الإلكترونية مثل PerferctMonet, Neteller Skrill, Webmoney وغيرها.

الأمر الجيد الذي توفره AMarkets هو عدم مطالبتها لرسوم التحويل في حالة الإيداع.

مصداقية الشركة و نوعية خدماتها

AMarkets عضو في الهيئة المالية العالمية Financial Commission. الهيئة تحمي ما يمكن أن يصل إلى 20000 يورو لكل شكوى من قبل العميل عن طريق صندوق التعويض.

AMarkets توفر أيظا إرشادات وتحليل فني وأساسي بالمجان للمتداولين في نفس الموقع مما يوفر على المتداول الوقت والجهد.

افتح حسابك بالبيتكوين الآن عبر AMarkets