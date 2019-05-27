ماهو التداول اليومي في سوق العملات الرقمية المشفرة؟

سوق العملات الرقمية المشفرة من الأسواق المالية المتاحة للجميع.

ولكن لمن يريد التحدي ودخول سوق العملات الرقمية المشفرة عليه أن يتمتع بقلب قوي ولا يضعف بسهولة أمام التقلبات الهائلة التي تحدث بين اللحظة والأخرى في السوق.

بالاضافة إلى الاطلاع ولو بجزء بسيط على بعض المصطلحات التقنية، ليس شرط أن يكون مهوس تقني لكن على الأقل لديه اطلاع وميل تقني.

هناك العديد من القصص المذهلة لأناس حققوا الملايين في ظرف وجيز وبدون أي جهد يذكر ما عدا أنهم محظوظين بدخولهم السوق في الوقت المناسب, كما أن هناك العديد ممن خسر أغلب أموالهم بسبب دخوله في الوقت الخاطئ أو اتباع استراتيجية سيئة.

تداول العملات الرقمية المشفرة به نوعين:

تداول قصير المدى.

تداول طويل المدى.

النوع الأول يتضمن ما يسمى بالتداول اليومي.

فما هو التداول اليومي في سوق العملات الرقمية المشفرة؟

يقصد بالتداول اليومي هو شراء عملة رقمية ما صباحا وبيعها في المساء أو بعد وقت وجيز في نفس اليوم (حتى بعد بضع ثوان) عند ملاحظة صعودها عن صفقة الشراء وبيعها وبذلك تحقيق ربح ولو صغير لكنه سريع جدا.

ولمن يود استعمال التداول اليومي عليه أن يكون مطلع بشكل كاف عن مجريات السوق ولديه إطلاع على العملات المشفرة المراد الاستثمار فيها.

الطرق المستخدمة في التداول اليومي:

لا توجد هناك طريقة واضحة ومضمونة لنجاح التداول اليومي.

إذ يعد التداول اليومي من طرق التداول الأكثر خطورة يمكن أن تفقد المستثمر ما يملكه.

صحيح أنه ليس هناك طريقة واضحة ومضمونة للتداول اليومي.

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إلا أن هناك طرق وأدوات مشهورة يستعين بها مستخدمي التداول اليومي مثل:

الأخبار الايجابية وتتبع أثرها على العملة.

التحليل التاريخي لسير العملة.

التحليل الفني والرسومات البيانية قصيرة المدى للعملة.

مخاطر التداول اليومي:

التداول اليومي يمكن بواسطته تحقيق أرباح صغيرة أو كبيرة بشكل سريع جدا لكن به مخاطر جد عالية.

في التداول, احتمال صعود العملة المستثمر فيها مساو لاحتمال هبوطها بذات القدر فقد ترتفع بنسبة 50% وقد تنخض بذات النسبة.

من التحديات التي يواجهها مستخدمو التداول اليومي هو البقاء مركز ومتيقظا بالاضافة التي التركيز عند نسخة عناوين العملات لأن أي خطأ صغير قد يكلف غاليا.

في الأخير يمكن القول أن التداول اليومي مثله مثل التداول العادي لإتقانه يجب الصبر والالتزام والتريث وتقبل مجرى السوق بالاضافة إلى تحديد الهدف من التداول وقيمة الربح المنشودة دون أن ننسى ذكر أنه يجب تداول بما هو مخصص لذلك فقط.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.