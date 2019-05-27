مشروع بلوكتشين يصل إلى هوليوود وسط تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق هونغ كونغ و Coinebase

Proxicoin هو الطريق الجديد لمستثمر بلوكتشين العادي لأن يكوناً جزءاً من عمل هوليوود. مشروع ناشئ نجح في الحصول على إستثمارات بقيمة 100 مليون دولار من صندوق إستثمار الثروة المركزي لهونغ كونغ، بالإضافة إلى استثمارات أخرى قادمة من Coinbase و Step Ventures و آخرون.

وعلّق ديفيد لي من صندوق الثروة المركزي على ذلك بأن شعبه ” أُعجب كثيراً بمنصة البلوكتشين ، التي تعمل على توفير التمويل اللامركزي لأفلام هوليود .”

ويعتبر مشروع Proxicoin وهو أول مشروع رقمي يسمح للمستثمرين بالإستثمار في أعمال Hollywood من أفلام ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.

وتبلغ قيمة سوق الأفلام التي تركز على اللغة الإنجليزية أكثر من تريليون دولار خلال فترة حياتنا. ربما سيكون غالبية المستثمرين سعداء بالإستثمار في مشروع سينمائي عالي الجودة ، لكن الوصول إليه صعب.

مشروع البلوكتشين الناشئ Proxicoin يقوم بسحره

الغرض من Proxicoin هو ربط المستثمرين و صناع الأفلام الباحثين عن التمويل . حيث يعد الوصول إلى الإستوديوهات الحقيقية و التنفيذيين الذين يبحثون عن التمويل هو إحتمال صعب ما لم يكن لديك الإتصالات الصحيحة.

ويحظى مؤسس مشروع Proxicoin ريان كافانو “Ryan Kavanaugh” بتاريخ حافل بالعمل في صفقات كبرى في هوليوود، كما يقف وراء مشروع Proxima Media كذلك.

ووفقًا لبيان صُحفي ، فإن لـ Kavanaugh جزء من الفضل في نجاح Marvel Cinematic Universe – واحدة من أعلى الشركات التي حققت أرباحًا كبيرة في تاريخ السينما. مارفل مملوكة لشركة ديزني اليوم ، التي تكسب من أفلامها أكثر من 1.2 مليار دولار في المتوسط.

المشروع الناشئ المدعوم من COINBASE يحصل على تمويل 100 مليون دولار

وقع مشروع البلوكتشين الناشئ Proxicoin بالفعل على مجموعة من المستثمرين ، بما في ذلك Coinbase و الحكومة المالطية.

ومن المتوقع عند إطلاق المشروع أنك ستكون قادرًا على امتلاكك لأسهم إحدى أفلام هوليورد.

” المشاريع الفردية أو التلفزيونية ستلتزم بالاكتتاب العام IPO ليتم منحها السيولة ويتم تداولها بسهولة مع الشفافية لتوفير وسيلة فعالة لصانعي الأفلام الذين يبحثون عن تمويل للطلب المتزايد على محتوى جديد. Advertisements لدى ESX حاليًا صفقات لإدراج قوائم على أكثر من 30 مشروع من الأفلام الروائية الكبرى والتي من المتوقع أن يكون لها نصيب كبير من عدد 600 من الأفلام و العروض التليفزيونية الرئيسية التي يتم تصويرها سنويًا . “

صناعة الترفيه لا تتوقف أبدا عن النمو. إنها واحدة من الصناعات القليلة التي تستفيد من التكنولوجيا بشكل مستمر.

وفي الوقت نفسه ، فتحت آليات الترويج الموجودة في الإنترنت في كل من يوتيوب و وسائل الإعلام الإجتماعية المختلفة وغيرها الأبواب أمام الفنانين الطموحين الذين لا حصر لهم ، بما في ذلك جاستن بيبر.

يجادل الناس من حين لآخر بأن بلوكتشين لن يكون لها أي غرض يتجاوز نقل القيمة و تخزينها. نشأت العديد من حالات الإستخدام منذ ازدهار طيف العملات الرقمية البديلة المتنوعة .

ومع مشاريع مثل Votem و مشروع السجل العقاري لشركة Medici Venture كلاهما يوفران حلولا عملية للحكومة من خلال برمجيات أكثر كفاءة و شفافية.

تلك المشاريع مهمة ، لكن مشروع Proxicoin – ومنافسوها المحتملين- يحمل قيمة أكبر بكثير. بالنظر للمنصة الناشئة التي ستمكن المستخدم العادي من الحصول على بعض التأثير على الإنتاج. وبالنسبة للآباء والأمهات فإن تربية الأطفال في مشهد ثقافي مُلهم جداً ، ومن المؤكد أن القدرة على كسب العائد مع الترويج لبرامج الأطفال الجيدة ستكون جذابة. المصدر : CCN

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