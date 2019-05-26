منظمة الايثيريوم تكشف عن خططها التطويرية للعام القادم

أعلنت منظمة الايثيريوم عن الانجازات التي قامت بها وأنجزتها طيلة 12 شهر الماضي.

كما كشفت عن الخطط التطوريرية لـ12 شهر القادم.

من بين أهم ما ستركز عليه شركة الايثيريوم العام المقبل فسيكون التحول في الاستراتيجية التطورية لشبكة الايثيريوم, فبعد أن كانت الشركة تركز على القيمة المتراكمة الناتجة عن التطوير الداخلي, أصبح التركيز على القيمة الخارجية والسماح للآخرين باضافة قيمة بناء على خبراتهم المختلفة وبذلك إعطاء فرصة للمجتمع لتحسين النظام البيئي للايثيريوم.

لتصبح بشكل أكثر مركزية وتطوير سريع ومستدام.

حيث تود مؤسسة الايثيريوم التي تعد المسؤولة عن تخصيص الموارد المالية للايثيريوم انفاق كل دولار في مكانه الصحيح.

حوالي 0.6% من جميع وحدات الايثيريوم مملوكة لمؤسسة الايثيريوم وكذلك احتياطات نقدية أخرى.

ومن المقرر أن تنخفض هذه النسبة مستقبلا خاصة وأنها تحضر لإجراء استثمارات جديدة بما فيها تطوير بروتوكولات الايثيريوم بشكل عام وكذا التحضير لإطلاق الترقية الرئيسية ETH 2.0.

وبتنامي اهتمام المؤسسات الكبرى بالايثيريوم مثل شركة مايكروسوفت، أوبرا، HTC …

فإن الشركة ملزمة بالاهتمام أكثر بتقنيات جديدة وتحقيق أهداف الايثيريوم المرسومة بعيد عن الجدل القائم عن التطوير الداخلي أو الخارجي.

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وتخطط مؤسسة الايثيريوم لانفاق 30 مليون دولار على المشاريع التي تضيف قيمة حقيقية وتشكل أهمية كبيرة لشبكة الايثيريوم بشكل عام.

سيتم تخصيص مبلغ 8 مليون دولار لتطوير ودعم البروتوكول القائم حاليا ETH 1.0 بحكم أن عدد من الشركات تستخدمه لنشر رموزها الخاصة.

من خلال ما سبق ذكره فيبدو أن الايثيريوم تحقق تقدما ملحوظا كما يظهر كذلك من خلال نيتها في التطوير أكثر والمحافظة على صدارتها كشركة رائدة في مجال العقود الذكية.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.