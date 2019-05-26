بينانس Binance ستطلق خدمة التداول بالهامش قريبا

أكدت بينانس Binance أنها ستطلق خدمة التداول بالهامش ، بعد ان غرد فريق Binance عن طريق الخطأ صور لواجهة منصة بينانس Binance التي تشير إلى أن بعض الخدمة كانت قيد التطوير. عندها لأول مرة لاحظ مستخدمي Twitter التغريدة الذي غردها الفريق يتساءل عن اي وضع افضل للمنصة، المظلم ام الابيض.

احتوت الصورة على حساب Binance على تويتر على علامة تبويب مخصصة بعنوان “الهامش” ، مع رسالة تفيد بأن تداول الهامش يحمل “ربحًا أكبر محتمل” ، ولكن أيضًا “مخاطر أكبر”. يشير تداول بالهامش إلى استخدام أموال مقترضة من وسيط أو بورصة لتبادل الأصول.

بينانس التداول بالهامش

ذكرت صحيفة TechCrunch مؤخرا أن Binance يبدو أنها أطلقت الخدمة في مرحلة تجريبية بين “مستخدمين محددين”. كما أكد ممثل Binance لمصدر الأخبار أن التداول بالهامش سيكون متاحًا على Binance.com “قريبًا”.

بورصات العملة المشفرة الأخرى : Kraken و Coinbase’s GDAX و OKCoin و Huobi و Poloniex تقدم بالفعل خدمات التداول بالهامش.

يأتي عرض الهامش كأحدث خدمة يتم تطويرها من قبل Binance ، و التي تعد منصة عملاقة من بين كبار التداولات في سوق العملة المشفرة في العالم من خلال حجم التداول. (تفقد حجم تداولات على منصة بينانس).

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تعمل البورصة على إضافة ميزات وخدمات جديدة كجزء من خططها للتوسع. أطلقت مؤخرًا بورصة غير مركزية تدعى Binance DEX ، وأقامت ايضا منصة لتبادل العملات المشفرة مقابل الفيات في سنغافورة وكشفت النقاب عن منصة جديدة في أستراليا تتيح للمستخدمين شراء البيتكوين نقدًا من محلات بيع الصحف.

تعمل Binance أيضًا على تكثيف جهودها الخاصة بالامتثال التنظيمي ، حيث تعاونت مع العديد من الشركات الناشئة في مجال الأمن والتحليل مثل Chainalysis و Elliptic و IdentityMind.

يبدو أن الشركة قد غطت الخسارة التي تجاوزت 40 مليون دولار من بيتكوين من خلال اختراق في وقت سابق من هذا الشهر. بفضل “صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين” ، لم يتأثر العملاء بالخرق ، وفقًا لبينانس.

بعد الاختراق ، قامت البورصة بإجراء عدد من الترقيات الأمنية واستأنفت الخدمات الكاملة بعد أسبوع.