عمليات “النصب” في عالم العملات الرقمية يكلف البرازيليين 200 مليون دولار

نظراً لتوسع سوق الكريبتو ودخول المزيد من الأشخاص للاستثمار في هذه الصناعة, فإن العديد من المحتالين يستهدفون المستثمرين الجدد محاولة في سرقة أموالهم عبر طرق احتيالية مبتكرة.

مؤخراً كشفت الهيئة المالية في البرازيل عن قضية جديدة لعصابة أدعت أنها ستقوم بالاستثمار في الكريبتو والعملات الرقمية مقابل تقديم أرباح عالية للمستثمرين.

ووقع خمسة وخمسين ألف مستثمر (55,000) ضحية لهذه العصابة التي استطاعت جمع مائتي مليون دولار منهم.

حيث نجحت العصابة في اقناع المستثمرين على تقديم 15 في المئة من الأموال المستثمرة, وبذلك قامت السلطات البرازيلية باتخاذ اجراءات فورية للقبض على العصابة.

يجدر بالإشارة إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية ولكريبتو هو أمر قانوني في البرازيل باستثناء أن هذا النشاط الاستثماري لم يتم مرخص من أي جهة رسمية.

وكشف أحد الضباط في بيان صحفي أن الشركة هي شركة وهمية وغير مصرح بها, ولم تستخدم الشركة أموال المستثمرين للتداول في العملات الرقمية, بدلاً من ذلك, قامت باستخدامها بما يعرف بـ “مخطط بونزي الاحتيالي“.

يجدر بالإشارة إلى أنه مؤخراً شهدنا حادثة اختراق منصة بينانس والتي تم خلالها سرقة أكثر من 40 مليون دولار, وتم تغطيتها في موقع الخليج 365 تحت عنوان:

“اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)”

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بالإضافة إلى أنه في بداية العام شهدنا حوادث اختراق مماثلة لعدد نم المنصات مثل منصة “Bithumb” و منصة “كريبتوبيا”.

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تعرف على أحد أقدم وأشهر طرق الاحتيال: “مخطط بونزي الاحتيالي”

أحد مستثمري منصة بينانس: مشروع EOS مشروع احتيالي 100%

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay