تطبيق "روبن هود" للتداول يخطط لجمع ما لا أقل عن ٢٠٠ مليون دولار

تام شمس - الأحد 26 مايو 2019 08:55 مساءً -
أفادت "بلومبرغ" يوم ٢٤ مايو أنه من المقرر أن يجمع تطبيق تداول الأسهم والعملات المشفرة الأمريكي "روبن هود" ٢٠٠ مليون دولار على الأقل في جولة تمويل جديدة.
ووفقًا للتقرير، أخبر مصدر غير محدد على دراية بالأمر الشبكة عن خطط الشركة لجمع المزيد من التمويل. علاوة على ذلك، تفيد بلومبرغ أن الجولة ستزيد من قيمة الشركة إلى ما بين ٧ مليارات دولار و٨ مليارات دولار، لكن التفاصيل قد تتغير.
وقد أخبر أشخاص آخرون مطلعون على الأمر بلومبرغ أن الأموال الجديدة تأتي من مستثمرين حاليين، طلب منهم جميعًا عدم الكشف عن هويتهم والحفاظ على خصوصية التفاصيل. وبينما تفيد التقارير بأن محادثات التمويل جارية، فإن جولة تمويل أخرى قد تزيد من قيمة الشركة إلى ١٠ مليارات دولار، لكن الأرقام قابلة للتغيير حتى يتم إغلاق الصفقة.
قدّم "روبن هود"، الذي يسمح بتداول الأوراق المالية بدون رسوم، عملات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) لأول مرة في يناير من العام الماضي.
وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق "روبن هود" رسميًا تطبيق تداول العملات المشفرة في نيويورك بعد الحصول على بيتلايسنس من قبل دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في يناير ٢٠١٩.
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