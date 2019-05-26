التفاوت المفرط في ثروة البيتكوين قد يلحق الضرر في إقتصاد العملة

ربما تعاني بيتكوين من مشكلة خفية قد تبدو معقدة نوعاً ما. بينما تقوم الحلول الفنية بإدارة توافق الآراء على شبكة العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم. فكيف من الممكن أن تتعامل الشبكة مع مسألة التفاوت المفرط في ثروة البيتكوين ـ واختلال التوازن في القوة الذي يصاحب ذلك حتماً؟

التكنولوجيا تجعل مسألة التفاوت في توزيع الثروة أسوأ

كشف تقرير للمكتب القومي للأبحاث الإقتصادية في الولايات المتحدة أن الثروة في البلاد تتركز أكثر في أيدي القلة اليوم أكثر من أي وقت مضى خلال المائة عام الماضية. جيف بيزوس ، على سبيل المثال ، أكثر ثراءً بثلاثين مرة من أغنى رجل في الثمانينيات:

يتسبب عدم المساواة في الثروة في زيادة ثراء الأغنياء بشكل كبير . | المصدر : Inequality.org

وليس من المستغرب أن فترة ما قبل 100 عام تمثل أيضًا وقتًا مهمًا لعدم المساواة في الثروة في التاريخ. وكانت تلك الفترة تُعرف بإسم “العشرينات الصاخبة” عندما أحدث التفاؤل غير الواقعي فقاعة سوق الأسهم الهائلة ، وانهيارًا دراماتيكيًا ، وتسبب في الإكتئاب الإقتصادي ، وفي نهاية المطاف الحرب العالمية الثانية.

إذا كان ظهور الإيديولوجية في العصر الحديث أمرًا لا مفر منه ، فإن أوجه التشابه بين تلك الفترة و الفترة الحالية تتواجد بشكل مخيف.

التفاوت الكبير في الثروة يكمن في إقتصاد البيتكوين الجديد. هذه مشكلة . وبعبارة صريحة : لن يختفي عدم المساواة في الثروة بطريقة سحرية في إقتصاد البيتكوين الجديد . | المصدر : Shutterstock

ما علاقة ذلك مع العملات الرقمية ؟

في الواقع ، تُقدر قيمة البيتكوين التي يمتلكها ساتوشي ناكاموتو بحوالي 7.5 مليار دولار . حيث تم الإبلاغ عن أن منشئ البيتكوين و حامل الإسم المستعار (ساتوشي ناكاموتو) موجود في مكان ما في منطقة مع مليون بيتكوين (BTC).

إمتلاك مليون واحد من إجمالي الـ 21 مليون من البيتكوين الموجودة هو موقع قوي للغاية ليكون فيه ، لا يختلف مكانة عن رئيس الأمازون ، جيف بيزوس.

وذلك من المحتمل أن يتركنا في نفس المعضلة التي نواجهها مع النظام المالي الحالي: “إذا حصلت على كل المال ، فأنت تدير الأشياء ، يا عسل”.

قد لا ينبغي لنا القول إن ساتوشي ناكاموتو لا يستحق ذلك. يجب أن يكافأ أي شخص يساهم في تحقيق خير أكبر للمجتمع. ولكن تظل الحقيقة هي: أن إقتصاد البيتكوين الجديد قد لا يختلف عن الإقتصاد التقليدي.

سوف يرتقي رجال الأعمال الجدد و يبنون ثرواتهم. وكذلك يجب عليهم أن يفعلوا. ولكن ما الذي يمنع هؤلاء الرأسماليين من إحتكار الصناعات و الضغط على الأثرياء الجدد؟

الجواب المختصر هو السلطة. الجواب العملي هو أنها ليست بهذه البساطة ، خاصة في الحركة اللا مركزية.

كعامل في إقتصاد العملة الرقمية ، قد ترغب في أن تتماشى الحوافز النقدية مع أخلاقياتك الخاصة. وما أجمل أن تفعل؟

معظم المناقشات حول السلطة على الشبكة تنحدر في نهاية المطاف إلى حفرة الأرنب. (وذلك مثل يعني الدخول في رحلة غريبة بشكل خاص، ويحمل إشارة إلى مغامرات آليس في بلاد العجائب بقلم لويس كارول.)

مع كيفية قيام الناس بإنشاء واستخدام القيمة التي حصلوا عليها. بيتكوين بعد كل شيء ، هي مجرد قطعة من التكنولوجيا. فكيف ستتعامل مع القضايا الأخلاقية الشائكة التي تعالجها الحكومات عادة؟

لا توجد إجابات سهلة ، ولكن إليك فكرتان تستحقان استكشافهما اليوم بينما نقوم ببناء إقتصاد العملة الرقمية للغد.

الحد الأقصى للدخل: وهي فكرة مثيرة للجدل تشير إلى أن جميع الأفراد في الإقتصاد يمكن أن يكسبوا ما يصل إلى الحد الأقصى من الكمية.

في حين أن الحد الأقصى هو إلزامي ، وينبغي تحديدها بتوافق الآراء (إتفاق جماعي في الرأي). من أجل الوسيطة ، دعنا نفترضها 10 ملايين دولار (أو ± 1،370 BTC إذا كنت تفضل ذلك). وسيتم وضع أي شيء مكتسب فوق هذا الحد في صندوق المجتمع.

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يجب أن تصوت الشبكة بعد ذلك على أفضل السبل لتوزيع هذه الأموال ، ربما حملة “تنظيف المحيطات” أو حل سكني منخفض التكلفة للمشردين – الفكرة هي السماح بتحقيق المصالح الفردية دون إلحاق الضرر بالصالح الأكبر.

لتحقيق شعور أكبر بديمقراطية مجتمع العملة الرقمية ، فأنت بحاجة إلى نظام تصويت لا يمكن شراؤه. العديد من العملات الرقمية تعتمد نظام الإجماع وتوافق الآراء لعدد من حاملي العملة.

في عالم المال الرخيص و مطابع الأموال المركزية ، يمكن للمصرفيين الغوص بسهولة وشراء العملة الرقمية بشكل مفجع.

التصويت التربيعي هي فكرة مثيرة للإهتمام تمنع شراء السلطة عن طريق تعيين حق لكل مشترك في الشبكة بنفس القدر من أرصدة التصويت (16 صوت على سبيل المثال).

و بإستخدام قاعدة تربيع بسيطة ،كلما زاد عدد الأصوات التي تلتزم بها في قضية معينة ، كلما زادت تكلفة ذلك. وبالتالي:

1 صوت = 1 رصيد التصويت

2 صوت = 4 رصيد التصويت

3 صوت = 9 رصيد التصويت

4 صوت = 16 رصيد التصويت

وبهذه الطريقة ، يمتلك كل شخص في الشبكة نفس المقدار، 16 رصيدًا للتصويت على القضايا التي يتحمس لها.

تريد تنظيف المحيطات؟ عظيم. ضع جميع اعتمادات التصويت الـ 16 التي لديك على ذلك.

تٌفضل التصويت على مجموعة كاملة من القضايا الأخرى ؟ ليس هناك أى مشكلة . أنفق 16 صوتًا على 16 قضية مختلفة ، وبالتالي قم بتوزيع دعمك على قضايا مختلفة.

هذه الأفكار ليست معصومة من الخطأ وبالتأكيد أن لديها بعض التحديات التي تستوجب النظر فيها.

من ناحية أخرى ، تعتمد هذه المقترحات على الشبكات القائمة على الهوية والتي يحتقرها معظم مشجعي العملة الرقمية. لكن هذا لا يعني أنه لا يجب استكشافها. كانت القواعد الراسخة مثل الدول القومية أو حتى الإنترنت أفكارًا راديكالية في حد ذاتها.

إقتصاد العملة الرقمية يجب أن يتطور أو يموت

ومن الممكن ألا تكون هذه المشكلة كبيرة جداً كما تظهر. وقد يكون أسوأ الأشياء حول مشاريع الطرح الأولي (ICOs) هو أفضل شيء بالنسبة للعملة الرقمية. (يقصد بذلك تحديد الحد الأقصى المسموح بشراءه من التوكن في الـ ICO)

وعلى الرغم من أن معظم العملات الجديدة كانت كارثة و العديد منها كانت مجرد خدعة بشكل صريح ، إلا أنه في الحقيقة هذه أول مرة في التاريخ ، يكون لأي شخص القدرة على إنشاء أموال و وضعها في السوق.

لا يزال ملك العملات الرقمية في حالة جيدة ، ولكن أيضاً لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها إذا كنا سنعمل على منع التفاوت المفرط في الثروة في تشكيل إقتصاد البيتكوين الجديد.

المصدر: CCN

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