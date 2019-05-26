عملة بيتكوين ليست هي العملة الوحيدة المهمة بين عملات رقمية مشفرة Cryptocurrencies الموجودة في السوق، فالضجة الإعلامية التي عرفها عملة البيتكوين، أدت إلى ضهور العديد من العملات الخفية التي بنيت على شبكة لا مركزية للتحويلات الرقمية من الند الى الند. إن العملات المستوحاة من بيتكوين تسمى بشكل جماعي العملات المشفرة البديلة او ALTCOIN وحاولت تقديم نفسها على أنها إصدارات معدلة أو محسنة من بيتكوين.

في حين أن بعض هذه العملات يمكن تعدينها بسهولة من البيتكوين، يتداولون بها التجار، و هي اقل خطورة في المضاربة، مع انها تحتفظ بقيمتها على عكس البيتكوين المتقلب في كل ثانية. إذن هنا في هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على عملات رقمية مشفرة Cryptocurrencies اكثر أهمية من بيتكوين .

عملات رقمية مشفرة اكثر أهمية من بيتكوين

لايتكوين – Litecoin-LTC

لايتكوين – Litecoin-LTC، أطلقت في عام 2011، كانـ من بين العملات الرقمية الأولية التابعة لعملة بيتكوين، وغالبا ما يشار إليها باسم “الفضة لذهب بيتكوين”. تم إنشاؤه من قبل تشارلي لي، وهو خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومهندس جوجل السابق. ويستند Litecoin-LTC على شبكة مفتوحة المصدر العالمية الدفع التي لا يسيطر عليها أي سلطة مركزية ويستخدم “سكريبت” كدليل على العمل، والتي يمكن فك الشفرة مع مساعدة من وحدات المعالجة المركزية من درجة المستهلك. على الرغم من أن Litecoin-LTC مثل بيتكوين في نواح كثيرة، فإنه يحتوي على معدل توليد كتلة أسرع، وبالتالي يقدم تأكيد أسرع للتحويلات . وهذا ما جعل عدد كبير ومتزايد من التجار الذين يقبلون الدفع بعملة Litecoin-LTC.

الإثريوم Ethereum-ETH

أطلقت في عام 2015، إثريوم هو منصة البرمجيات اللامركزية التي يمكن من خلالها خلق بلوكشين، توكن، العقود الذكية، و التطبيقات الموزعة (ĐApps) ليتم بناؤها وتشغيلها دون أي توقف أو احتيال أو سيطرة أو تدخل من طرف ثالث. خلال عام 2014، أطلقت إثريوم حملة ما قبل البيع للأثير التي تلقت استجابة هائلة من المستثمرين و المطورين. يتم تشغيل التطبيقات على شبكة الإثريوم على رمزها التشفيري في المنصة. الأثير هو مثل وسيلة للتحرك في جميع أنحاء منصة إيثريوم، وسعى من قبل معظم المطورين تبحث لتطوير وتشغيل التطبيقات داخل إيثريوم. بعد الهجوم على داو DAO في عام 2016، تم تقسيم إثريوم إلى إثريوم (ETH) و إثريوم كلاسيك (ETC). إيثريوم (ETH) لديها قيمة سوقية تقدر ب بملايير الدولارات، و هي العملة الثانية بعد باليتكوين بين جميع Cryptocurrencies.

زكاش – Zcash-ZEC

عملة زكاش، عملة رقمية لامركزية مفتوحة المصدر، أطلقت في الجزء الأخير من عام 2016، تبدو عملة واعدة. “فإذا كان بيتكوين مثل http المال، ف Zcash هو ال https.” كيف عرف Zcash نفسه، يقدم زكاش الخصوصية والشفافية الانتقائية للمعاملات، وهكذا، مثل https، يدعي زكاش توفير المزيد من الأمان و الخصوصية حيث يتم تسجيل جميع المعاملات ونشرها على بلوكشين، ولكن التفاصيل مثل المرسل والمستلم والمبلغ المرسل ببقى في سرية تامة. زكاش تقدم للمستخدمين اختيار المعاملات “المحمية”، والتي تسمح بتشفير المحتوى باستخدام تقنية التشفير المتقدمة المعروفة ب صفر-معرفة zero-knowledge. و تسمى لدى المعدينين ب zk-SNARK التي وضعها فريقها.

داش – Dash

داش (المعروف أصلا باسم دارك كوين Darkcoin) هو نسخة أكثر سرية من بيتكوين. داش يوفر المزيد من عدم الكشف عن هويته لأنه يعمل على شبكة رمزية لامركزية التي تجعل المعاملات تقريبا على نحو لا يمكن تتبعه. أطلقت في يناير 2014، شهدت داش إنتشارا متزايدا في فترة قصيرة من الزمن. تم إنشاء هذه العملة الرقمية من قبل إيفان دوفيلد ويمكن تعذينها باستخدام وحدة المعالجة المركزية CPU أو GPU. في مارس 2015، تم تغيير علامة “دارك كوين Darkcoin” إلى داش Dash، والتي تقف على النقد الرقمي وتعمل تحت شريط – داش. لم تغيير العلامة التجارية أي من الميزات التكنولوجية Darksend و InstantX.

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ريبل Ripple-XRP هو شبكة التسوية العالمية، العملة المنخفضة التكلفة في المدفوعات. صدرت في عام 2012، عملة Ripple تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات. لا تحتاج الى التعدين، وهي الميزة التي تنحرف عن بيتكوين و لايتكيون. وبما أن بنية Ripple لا تتطلب التعدين، فإنه يقلل من استخدام القدرة الحاسوبية، ويقلل من وقت استجابة الشبكة. ويعتقد Ripple أن “توزيع القيمة هي وسيلة قوية لتحفيز بعض السلوكيات، وبالتالي تخطط حاليا لتوزيع XRP في المقام الأول” من خلال صفقات تطوير الأعمال والحوافز لمقدمي السيولة الذين يقدمون فروق أكثر تشددا للمدفوعات وبيع XRP للمشترين المؤسسي المهتمين في الاستثمار في XRP .

المونيرو – Monero-XMR

مونيرو هو عمل آمن، خاص وغير قابل للتتبع. وقد أطلقت هذه العملة الرقمية المفتوحة المصدر في أبريل 2014 وسرعان ما ارتفع الاهتمام بها بين عشاق التشفير. تم تطوير هذه العملة الرقمية للمجتمع و التبرع . تم إطلاق مونيرو مع التركيز بقوة على اللامركزية وقابلية التوسع، وتمكن الخصوصية الكاملة باستخدام تقنية خاصة تسمى “توقيعات الحلقات ring signatures”.

بينانس – BinanceCoin-BNB

عملة BNB هي العملة الاساسية لأكبر منصة التداول من حيث حجم التداولات في العملات المشفرة و العملات المستقرة، عملة Binance يتوسع انتشارها بشكل كبير و هي العملة التي تسمح لك بدفع رسومات اقل في تداولك اليومي على منصة بينانس Binance. هذه الاخيرة الان تعتمد على بلوكشين خاصة بها، لذيها الكثير من المنتجات الرقمية في التداول، محفظة آمنة و قوية. عملة BNB سيولتها كثيرا غير مرتبطة سعر بيتكوين.

ختاما

البيتكوين هي العملة القائد بين كل العملات الرقمية، من حيث القيمة السوقية، وقاعدة المستخدمين والشعبية. ومع ذلك، فإن العملات الافتراضية الأخرى مثل إثريوم و ريبل التي يتم استخدامها أكثر في الشركات و المقاولات و المنظامات مما يزيد من شعبيتها، في حين أن بعض العملات البديلة يتم اعتمادها لميزات متفوقة أو متقدمة على Bitcoin.

إذن ما هي توقعاتكم للعملة الرقمية التي سيكون لها مستقبل و ستلحق او تتعدى او تقضي على البيتكوين ؟