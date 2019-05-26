منصة بيت أوسيس تحذف عملتي المونيرو (XMR) و زد كاش (ZEC) من قائمة التداول

يتوسع سوق العملات الرقمية المشفرة بشكل تدريجي يوم بعد يوم.

من أهم الوسائل المساعدة على عمليات التوسع والتبني نجد منصات التداول التي توفر امكانية شراء وتداول العملات الرقمية المشفرة للمستخدمين ما يعني توفير امكانية استخدام حقيقي للعملات الرقمية المشفرة.

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من المناطق التي مازالت فيها الأمور في بداياتها.

من بين المنصات التي تنشط في المنطقة العربية نجد منصة بيت أوسيس التي تتخذ من الامارات العربية المتحدة مقرا لها والحاصلة على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية [FSRA].

منصة بيت أوسيس تدعم العديد من العملات المشفرة وهي كل من:

البيتكوين، الايثيريوم، الريبل، اللايت كوين، البيتكوين كاش، الستيلار، الايثيريوم كلاسيك، مونيرو و زد كاش.

وفقا لمناقشة على Reddit فإن منصة BitOasis حذفت عملتي المونيرو و ZCash من قائمة التداول.

وبحسب ذات المصدر فإن المنصة قامت بشطبها من التداول دون اشعار مسبق مما أثار غضب وحفيظة المستخدمين.

كما تفاعل المستخدمين على تويتر مع قضية حذف العملتين بدون سابق إنذار منهم المستخدم @mohabbadi11 الذي غرد قائلا:

Advertisements

“بيت اوسيس قررت فجأة إيقاف التداول لعملتي XMR و ZEC !!! ماذا عن إعلام الناس مقدماً ؟!”

لترد منصة BitOasis على هذا المستخدم مقدمة اعتذارها وأنها ستقدم مزيد من التفاصيل حول قرار الحذف. لكنها لم تقم بأية رد لحد الساعة مما منع المستخدمين من بيع العملات الرقمية الخاصة بهم داخل المنصة.

من جهتنا في موقع الخليج 365 سنعمل على تغطية ونقل آخر تحديثات منصة بيت اوسيس ونوافيكم به.

اقرأ أيضا:

أفضل وأسرع طريقة لبيع وشراء العملات الرقمية في العالم العربي

منصة بيت أوسيس تقترب من أن تصبح أول منصة مرخصة في الشرق الأوسط

صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.