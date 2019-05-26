شركة هواوي تُسجل “Hongmeng” كعلامة تجارية ونظام بديل لأندرويد

كان الأسبوع الماضي سيئًا بالنسبة لشركة Huawei التي تكافح من أجل بقائها بعد أن حظرتها جميع الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا الشركة و بعد فترة وجيزة من الحظر ، كشفت Huawei عن توقعها أن يأتي هذا اليوم الذي كانت تستعد له حيث كشفت الشركة أيضًا عن أنهم يعملون على نظام التشغيل الخاص بهم والمتنافس مع نظام Android

ليس ذلك فحسب ، بل قدمت الشركة أيضًا طلبًا للحصول على علامة تجارية مع الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين و يوضح موقع مكتب العلامات التجارية أنه تم تقديم الطلب في 24 أغسطس 2018 ، وأن العلامة التجارية صالحة حتى 13 مايو 2029.

قبل بضعة أيام ، أكدت شركة Huawei أنها تهدف إلى إصدار الخريف لنظام التشغيل الخاص بها وان نظام تشغيل Huawei الجديد سيدعم جميع الهواتف الذكية و اللوحيات بجانب الأجهزة الأخرى مثل التلفاز و الساعات الذكية و الحواسيب .

و في هذه اللحظة ، رفعت الحكومة الأمريكية الحظر مؤقتًا للسماح لشركة Huawei بترتيب شؤونها والاستعداد للخروج من السوق.

من المحتمل أن يقوم نظام التشغيل الجديد الخاص بها بتشغيل تطبيقات Android ، مما يعني أن شركة أخرى إلى جانب أجهزة Chromebook من Google ستحاول قريبًا توصيل تطبيقات Android إلى أجهزة الكمبيوتر المحمول .

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