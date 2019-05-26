شركة هواوي تُسجل “Hongmeng” كعلامة تجارية ونظام بديل لأندرويد
ليس ذلك فحسب ، بل قدمت الشركة أيضًا طلبًا للحصول على علامة تجارية مع الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين و يوضح موقع مكتب العلامات التجارية أنه تم تقديم الطلب في 24 أغسطس 2018 ، وأن العلامة التجارية صالحة حتى 13 مايو 2029.
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