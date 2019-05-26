منصة Localbitcoins توقف خدماتها عن المستخدمين في إيران

منصة Localbitcoins من المنصات المشهورة في توفير العملات الرقمية المشفرة والقائمة على مبدأ الند للند (P2P).

قررت إدارة المنصة مؤخرا ايقاف خدماتها عن المستخدمين المقيمين في إيران دون ذكر سبب واضح وراء هذا الإجراء.

إلا أن الشيء الملاحظ في الآونة الأخيرة على المنصة هو تزايد عدد المعاملات بالريال الايراني بشكل كبير ووصلت لأعلى مستوياته قبل قرار الحظر الأخير.

وأشارت التقارير إلى أن المعاملات بالريال الايراني على منصة Localbitcoins ارتفعت بثبات لتبلغ أوجها في الشهر الجاري.

واعتبار من الآن فإن المستخدمين المقيمين في إيران يتلقون اشعار من منصة Localbitcoins مفاده:

لسوء الحظ ، لا تتوفر حاليًا خدمة Localbitcoins في منطقتك المختارة يرجى البحث عن موقع آخر أو العودة لاحقا

والحظر يخص فقط التداول أما عمليات السحب فمازالت متاحة.

وعند سؤال أحد المستخدمين الدعم الفني لمنصة Localbitcoins التي تتخذ من العاصمة هلسنكي مقرا لها حول هل هناك حظر للمقيمين في ايران فكان الجواب مثلما هو مشار إليه في الصورة:

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وتعتبر العملات الرقمية المشفرة الملاذ الآمن للعديد من المستخدمين الإيران الذي يعانون من حصار اقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية كإجراء عقابي.

فهل سيمتد الحظر ووقف خدمات Localbitcoins إلى مناطق أخرى؟

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.