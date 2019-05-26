منصة Localbitcoins من المنصات المشهورة في توفير العملات الرقمية المشفرة والقائمة على مبدأ الند للند (P2P).
قررت إدارة المنصة مؤخرا ايقاف خدماتها عن المستخدمين المقيمين في إيران دون ذكر سبب واضح وراء هذا الإجراء.
إلا أن الشيء الملاحظ في الآونة الأخيرة على المنصة هو تزايد عدد المعاملات بالريال الايراني بشكل كبير ووصلت لأعلى مستوياته قبل قرار الحظر الأخير.
وأشارت التقارير إلى أن المعاملات بالريال الايراني على منصة Localbitcoins ارتفعت بثبات لتبلغ أوجها في الشهر الجاري.
واعتبار من الآن فإن المستخدمين المقيمين في إيران يتلقون اشعار من منصة Localbitcoins مفاده:
لسوء الحظ ، لا تتوفر حاليًا خدمة Localbitcoins في منطقتك المختارة
يرجى البحث عن موقع آخر أو العودة لاحقا
والحظر يخص فقط التداول أما عمليات السحب فمازالت متاحة.
وعند سؤال أحد المستخدمين الدعم الفني لمنصة Localbitcoins التي تتخذ من العاصمة هلسنكي مقرا لها حول هل هناك حظر للمقيمين في ايران فكان الجواب مثلما هو مشار إليه في الصورة:
وتعتبر العملات الرقمية المشفرة الملاذ الآمن للعديد من المستخدمين الإيران الذي يعانون من حصار اقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية كإجراء عقابي.
فهل سيمتد الحظر ووقف خدمات Localbitcoins إلى مناطق أخرى؟
اقرأ أيضا:
خسائر عمليات الاحتيال في موقع “لوكال بيتكوين” تتجاوز 28,000 دولار
أفضل ثلاث منصات للمضاربة وتداول العملات الرقمية المشفرة
صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
كانت هذه تفاصيل خبر منصة Localbitcoins توقف خدماتها عن المستخدمين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.