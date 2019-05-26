اسعار العملات الرقمية اليوم الاحد الموافق 26 مايو

شهد سوق العملات الرقمية تحسناً كبيراً منذ بداية عام 2019، حيث حققت الكثير من العملات الرقمية ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية مؤكدة بذلك انتهاء فترة الشتاء الرقمي التي استمرت فيها السوق الهبوطية لأكثر من عام .

ومع ذلك، واجهت سوق العملات الرقمية الكثير من تقلبات الأسعار العنيفة في الفترة الأخيرة ، في حين يستمر سعر البيتكوين في التحرك في نطاق ضيق بين المستوى 7،400 الى 8،100 دولار منذ أسبوعين.

وفي يوم الأمس الموافق 25 مايو ، أظهرت سوق العملات الرقمية تزايداً في الأسعار ، حيث اكتست غالبية العملات الرقمية باللون الأخضر محققة مكاسب جيدة بنسب متفاوتة ما بين 2 % الى ما يزيد عن 20%.

وبالنسبة لليوم الأحد 26 مايو ، لا تختلف أسعار اليوم كثيراً عن الأمس ، حيث لاتزال غالبية العملات الرقمية محافظة على أسعارها منذ يوم الأمس مع انخفاض طفيف.

لا تزال العملة الرقمية الأكثر شهرة بيتكوين تحافظ على المكاسب التي جنتها خلال الفترة الأخيرة بالرغم من استمرار حركة العملة في نطاق ضيق بين 7،700 و 8،200 دولار خلال الأسبوع الأخير، ويتم تداول العملة اليوم بسعر قريب من 8،000 دولار ، مع إنخفاض بسيط في السعر اليوم الأحد بنسبة أقل من 1%.

أما بالنسبة لسعر عملة ” Ethereum” فقد حققت هي أيضا أرباح بنسبة 6% ووصل سعرها 252 دولار يوم امس وانخفضت قليلا في وقت كتابة هذا التقرير.

في حين تماسكت عملة Ripple XRP بالرغم من فقدان الزخم ويتراوح سعرها الآن حول 0.38 دولار .

حققت عملة Binance Coin مكاسب اليوم بنسبة 2.29 % ويتأرجح السعر الآن حول 34 دولار .

وانخفض سعر Bitcoin Cash بنسبة 2.29% ويتارجح سعرها الان حول 404 دولار .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي :

أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS هبطت اليوم بنسبة 1.88% ويتارجح سعرها الان حول 6.37 .

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Litecoin سجلت العملة اليوم ايضا ارتفاع اليوم بنسبة 0.7 % ويتارجح السعر حول 101 دولار امريكي.

DASH أنخفض سعرها قليلا بنسبة 0.87 % ويتارجح السعر الان حول 156 دولار .

Steller ارتفعت بنسبة 1.26 % ويتارجح السعر حول 124 سنت .

Tether استقرت لليوم الثاني على التوالي عند 1.00 دولار امريكي .

وتعتبر عملة Litecoin من بين العملات التي حققت أكبر مكاسب اخري اليوم بينما تعتبر عملة BNB عملة العام حيث تستمر في تحقيق مكاسب جيدة منذ بداية العام

يبدو أن العملات الرقمية فقدت بعض نشاطها اليوم حيث انخفضت بنسبه قليلة بعد ان حققت مكاسب كبيرة لكثير من المتداولين على الساحة يوم امس مما عكس إيجابيات وتحسن السوق.

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أسعار العملات الرقمية

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