تعرف على أفضل 20 شركة في العالم تتعامل مع تكنولوجيا البلوكشين

ظهرت تقنية البلوكشين مع ظهور الورقة البيضاء لمشروع البيتكوين.
ولم يكن أحد يتصور أن التقنية التي يستند عليها البيتكوين في عمله ستحدث ثورة تقنية وتجذب شركات من مختلف القطاعات لما توفره هذه التقنية الحديثة من امكانيات وميزات متطورة.
في هذا الموضوع سنتطرق لأفضل 20 شركة في العالم تتعامل مع تكنولوجيا البلوكشين
وتسعى للبحث في إمكانياتها وتطويرها وحيازة براءات اختراع جديدة تتعلق بها.
من بين الشركات الحاضرة ضمن أفضل 20 شركة في العالم من حيث التعامل مع تكنولوجيا البلوكشين
نجد مشروع Vechain الذي يدير العملة المشفرة VET الحاضرة ضمن أفضل 30 عملة من حيث القيمة السوقية الاجمالية على موقع coinmarketcap.
بالنسبة لترتيب الشركات فهو كما يلي:
ووفقا للمصدر فإن الصين لديها أكبر عدد من براءات الاختراع حيث تمثل 48% من إجمالي براءات الاختراعات المسجلة في تقنية البلوكشين.
ومما توضحه القائمة الموضحة في الصورة أعلاه فإن شركة علي بابا احتلت المرتبة الأولى في الترتيب من حيث التعامل الأمثل مع تقنية البلوكشين
كما حلت أسماء أخرى لشركات صينية في تراتيب مختلفة.
ما يوضح اهتمام الشركات الصينية بتقنية البلوكشين ودعم الحكومة الصينية لذلك أيضا, فالحكومة الصينية تحظر التعامل بالبيتكوين لكنها تشجع بشكل مثالي البحث والتطوير في تقنية البلوكشين.
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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
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