ثالث أكبر بنك في تايلند يُثير أخباراً مبهرة مع ريبل

قام بنك Siam Commercial Bank (SCB) وهو ثالث أكبر مؤسسة مالية في تايلاند ، بهدوء بنشر بعض الأخبار المثيرة التي من المفترض أن تدفع عجلة ريبل (XRP) للأمام ولمستويات مرتفعة.

أطلق البنك التايلندي SCB بالفعل منصة بلوكتشين تستخدم نظام xCurrent التابع لشركة Ripple لتسهيل التحويلات المالية الرخيصة عبر الحدود.

في حين ألمحت المؤسسة المالية التايلاندية أيضًا إلى أنه سيكون هناك إعلان آخر حول SCB بإستخدام العملة الرقمية XRP مباشرة عبر نظام الدفع xRapid الخاص بـ Ripple.

في الأسبوع الماضي ، كشف مستخدم Twitter ذو رؤية حادة تحديثًا لتطبيق SCB Easy الخاص بالبنك في متجر التطبيقات يفيد بأن المستخدمين أصبحوا قادرين الآن على إرسال الأموال إلى الخارج بأرخص الأسعار عبر Ripple.

وفي 22 من مايو ، أكد البنك أنهم يستخدمون تقنية بلوكتشين لمعاملات الدفع عبر Ripple ، ولكن ليس مع العملة الرقمية XRP – حتى الآن.

تشير هذه المعلومات إلى أن بنك SCB يستخدم حاليًا نظام الدفع xCurrent المتوفر لدى Ripple والذي يسهل إجراء معاملات سريعة منخفضة التكلفة عبر الحدود لمستخدميها.

حيث يخدم منتج xCurrent كبديل لـ شبكة SWIFT حيث يتم إجراء التحويلات المالية من العملة الورقية. ومن ناحية أخرى ، يستخدم xRapid العملة الرقمية XRP لتوفير السيولة عند الطلب لجعل المعاملات أرخص للمستخدمين من المؤسسات.

إذا كان بنك SCB ينخرط بشكل مباشر في تحويلات العملة الرقمية ، فستكون تلك إشارة ثورية كبيرة لمستثمري Ripple (XRP).

على الرغم من التلميح بأنها ستنخرط بشكل مباشر في العملة الرقمية أمر جديد ، إلا أن SCB دخلت في شراكة مع Ripple لمدة عام تقريبًا حيث تقوم ببناء نظام الدفع عبر بلوكتشين.

وفقًا لمدونة نشرتها الشركة في سبتمبر 2018 ، كان SCB أول بنك يستخدم ميزة “multi-hop” الخاصة بشبكة RippleNet والتي تسمح للبنك التايلاندي “بتسوية المدفوعات بدون احتكاك ، نيابة المؤسسات المالية الأخرى على الشبكة . ”

تتمثل الفائدة الرئيسية لميزة multi-hop في أن المؤسسات المالية لا تشترط أن تحافظ على علاقة ثنائية (إتصال مباشر من جهة لـ جهة) مع بعضها البعض لتسوية عملية الدفع.

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المنشور التالي يشرح المزيد:

” بإستخدام multi-hop ، ستتمكن SCB من تلقي الدفع و إعادة توجيهه دون وجود علاقة ثنائية بين المرسل و المؤسسات المستفيدة “.

وفقًا لـ Ripple ، فإن ميزة multi-hop تؤدي الى دفعات أرخص و أسهل.

هل البنوك هي المفتاح لتبني العملات الرقمية؟

هل المؤسسات المالية مثل بنك Siam Commercial Bank هي المفتاح لتبني العملات الرقمية ؟ | المصدر : شترستوك

وتواصل Ripple العمل مع المؤسسات المالية و معالجة المدفوعات ، كما وقعت مؤخرًا مع العميل المؤسسي رقم 200 ضمن قائمة شراكاتها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت Ripple عن شراكة مع Ria Money Transfer ، ثاني أكبر مزود لخدمات مجال التحويلات في العالم ، حيث يبلغ حجم الشركة السنوي 40 مليار دولار.

وفي نفس الوقت تقريبًا ، سجلت شركة البلوكتشين الناشئة في سان فرانسيسكو (Ripple) شراكة أخرى مع البنك السعودي البريطاني (SABB).

وعلى الرغم من الإنجازات المتعددة التي حققتها الشركة مؤخرًا ، فإن الكثير من مجتمع العملة الرقمية لا يحبون Ripple ، بحجة أن شبكتها مركزية وأن الشركة تقف في وجه ما تصوره ساتوشي ناكاموتو عندما أطلق البيتكوين بهدف منح المستخدمين التحكم في أموالهم بدلاً من البنوك.

المصدر : CCN

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