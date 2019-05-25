إنهيار بورصة الأوراق المالية محتمل بسبب ثلاثة عوامل

يتأرجح سوق الأسهم الأمريكية في ثالث أغلى تقييم لها في التاريخ ، وهي خطوة بسيطة نحو أزمة وانهيار سوق الأوراق المالية لعام 1929.

إنهيار بورصة وول ستريت :

هو إنهيار لسوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالخميس الأسود بعد إنهيار سابق لها قبل 5 أيام في 24 أكتوبر 1929، كأول خطوة للأزمة الإقتصادية العالمية في الثلاثينات والمعروفة بالكساد الكبير .

يعتمد المؤشر على نسبة P / E في Shiller والذي يستخدم في قياس التقييم العام والتنبؤ بالعوائد المحتملة لسوق الأوراق المالية والتي تكون مشتقة من متوسط الأرباح المعدلة حسب التضخم في السنوات العشر السابقة .

نظرًا للارتفاعات العالية لسوق الأوراق المالية ، فقد يتطلب الأمر حدوث إنهيار بنسبة 50 في المائة في سوق الأوراق المالية لإعادة التقييمات إلى الوسط و بمعنى آخر ، لقد حان الوقت لمعرفة ما الذي قد يؤدي إلى هذا التراجع الحتمي.

1. الناتج المحلي الإجمالي المتتالي يفتقد عمليات البيع

حقيقة أن سوق الأسهم قد ارتفع على خلفية النمو الإقتصادي القوي هو أيضا نقطة ضعف .

تذبذب الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة ترامب بين 2.2 في المائة و 4.2 في المائة ، و 1.8 في المائة من الربع الأول له في البيت الأبيض ، قبل تنفيذ سياساته وكان المتوسط 2.9 في المئة.

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صمدت مؤشرات البورصة ، بما في ذلك مؤشر داو جونز في الربعين المتتاليين من النمو بنسبة 2.2 إلى 2.3 في المائة ومع ذلك ، إذا جاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2 في المئة في الربعين على التوالي فإن هذا من المرجح أن يؤدي إلى عمليات بيع كبيرة .

سيكون هذا إشارة للمستثمرين ، الذين كانوا يعتمدون بقوة على إقتصاد قوي

إن ما سيؤدي إلى حدوث عمليات بيع كبيرة في إنهيار كامل سيكون إذا تزامن هذا الخبر مع حدث كبير آخر ، مثل الأزمة الدولية ، أو دلائل على تباطؤ هائل في الإقتصاد الصيني .

2.خسارة تر امب في الانتخابات لعام 2020



في ليلة الانتخابات الأمريكية عام 2016 هبطت العقود الآجلة لمؤشر داو 400 نقطة ، مما دفع المحللين إلى التحذير من حدوث إنهيار هائل في سوق الأسهم ولكن كانوا مخطئين.

حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 43 بالمائة منذ انتخاب دونالد ترامب و ذلك لأن الشركات الأمريكية عكست التشاؤم الإقتصادي الذي استمر عقدًا من الزمن بالتفاؤل بسبب أن رجل أعمال أصبح يتولى البيت الأبيض !

ما إن بدأ الناتج المحلي الإجمالي في تجاوز المعدل الباهت خلال فترة أوباما زاد من تفاؤل ترامب ، مما أدى إلى مزيد من النشاط الإقتصادي ، مع إرتفاع أسعار الأسهم بعد الأرباح ، وكذلك التسعير في الأوقات الجيدة في المستقبل القريب.

إذا خسر ترامب في عام 2020 ، وخاصة بالنسبة لأي من الاشتراكيين الذين يكرهون الأعمال ، فإن ذلك سوف يؤدي إلى إرتفاع الأسهم.

ذلك لأن دورة دونالد ترامب سوف تنعكس إلى حلقة مفرغة يقودها الاشتراكيون ، حيث يؤدي التشاؤم إلى كبح النمو .

3. دفن سوق الأوراق المالية في الديون

علامة التحذير هذه تومض بالفعل باللون الأحمر و من هذا المخطط التالي ، من الواضح أن ديون الهامش هي جزء من الإرتفاع المفاجئ لسوق الأسهم منذ عام 2009 .

دَين الهامش هو المال الذي تقترضه المؤسسات وصناديق التحوط للإستثمار في الأسهم والاقتراض بالهامش يعزز العوائد عندما يرتفع سوق الأسهم ، ولكن خسائر كرات الثلج أيضًا عندما ينهار السوق.

عندما ينخفض سوق الأسهم ، كما حدث أثناء الأزمة المالية تطلب البنوك أموالها في ما يعرف بإسم “نداء الهامش” حيث يجب على المقترضين بيع ممتلكاتهم للدفع للبنوك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض هائل في السوق حيث تراجع الأسعار يؤدي إلى نداء الهامش للمستثمرين الآخرين.

نداء الهامش أو ما يسمى Margin Call

هو عبارة إنذار عن أن رصيدك أوشك على النفاد وإما أن تلحق بشحنه أو أن يضرب المارجن كول وتخسر كل أموالك .

كان هذا هو السبب الثانوي لانهيار سوق الأسهم 2008 – 2009 نتيجة لأزمة الرهن العقاري فعندما تعثرت القروض العقارية ، تعين على البنوك والمؤسسات الاستثمارية أن تفي بالديون المتعثرة ، مما يعني تصفية الأوراق المالية والذي يعني الى سلسلة من البيع .

خلاصة القول بالنسبة للمستثمرين في البورصة الأمريكية يجب أن تكون ذكيا وأن يكون لديك خطة بيع ثابتة .

المصدر : CCN.COM

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