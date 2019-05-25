آخر أخبار القوانين التنظيمية للبيتكوين والعملات الرقمية حول العالم

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، نستعرض معكم أخر أخبار التنظيمات القانونية لمجال العملات الرقمية حول العالم في كل من دول اليابان و روسيا و هولندا و إجتماع مجموعة العشرين فما الجديد هناك ؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

و البداية مع الأخبار القادمة من اليابان ، حيث يدرس مسئولي الهيئات التنظيمية للأمور المالية في اليابان سن قوانين جديدة تهدف إلى التطبيق على منصات تداول البيتكوين ، وذلك كخطوة من أجل تصعيد الإجراءات المضادة لعمليات غسيل الأموال ، وعلى ذلك سيتم طرح هذه القضية أيضًا في قمة مجموعة العشرين المقبلة ، والتي ستعقد في مدينة أوساكا يومي 28 و 29 يونيو الشهر القادم.

وعلى وجه التحديد ، تستهدف وكالة الخدمات المالية في اليابان (FSA) منصات تداول العملات الرقمية التي لا تقوم بتأكيد هويات عملائها بشكل كاف أو تقدم خاصية المعاملات المجهولة “anonymous transactions”، وذلك وفقًا لتقرير صحيفة Nikkei Asian Review .

من الجدير بالذكر أن اليابان قد تأثرت مؤخرًا بفضائح عمليات غسل الأموال والقرصنة ، جنبًا إلى جنب مع ظهور صناعة العملات الرقمية ، ولمعالجة هذا الأمر ستقوم هيئة الرقابة المالية في البلاد بإجراء فحص شامل لإيجاد بروتوكولات يابانية من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال في هذا الخريف.

مجموعة العشرين تجتمع لمعالجة مسألة اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية حول العالم .

وبالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يناقش قادة الدول حول العالم القوانين التنظيمية الدولية للعملات الرقمية في مؤتمر قمة مجموعة العشرين في الشهر المقبل ، والتي سوف تستضيفها اليابان.

في الوقت الذي حظرت فيه كل من الصين وكوريا الجنوبية مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ، إلا أن اليابان لا تزال تسمح بإطلاق مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ICOS التي تخضع للتنظيم القانوني ، ويذكر أنه في عام 2017 أصبحت اليابان أول دولة تطلب من منصات تداول العملات الرقمية التسجيل لدى وكالة الخدمات المالية في البلاد FSA.

وحتى الآن لا توجد حاليًا لوائح لتنظيم العملات الرقمية على مستوى دولي موحد ، ولكن سيتم طرح هذا الموضوع في إجتماع قمة مجموعة العشرين المقبل.

نستعرض معكم صورة معلوماتية بالأسفل حول عمليات إختراق منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية.

بداية من إختراق منصة MT. Gox اليابانية صاحبة القضية الشهيرة إعلاميا في تاريخ فبراير 2014 ، والتي نتج عنها خسارة 435 مليون دولار أمريكي من عملات البيتكوين قبل أن تعلن المنصة إفلاسها وتنقل القضية أمام سلطة القضاء ، ثم حادث إختراق منصة CoinCheck اليابانية الشهيرة في تاريخ شهر يناير من عام 2018 ، والتي نتج عنها خسارة 526 مليون دولار من العملات الرقمية ، مرورا بعملية إختراق منصة تداول العملات الرقمية الإيطالية BitGrail في تاريخ فبراير من عام 2018 ، والتي نتج عنها خسارة 181 مليون دولار ، قبل أن يتم إختراق منصة تداول العملات الرقمية اليابانية Tech Bureau والتي تتخذ من مدينة أوساكا مقرا لها في تاريخ سبتمبر من عام 2018 والتي نتج عنها خسارة مجموع 64 مليون دولار من العملات الرقمية ، و أخيرا حادث إختراق منصة Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم والذي حدث في شهر مايو الجاري ونتج عنه خسارة 41 مليون دولار من البيتكوين .

المخترقين الإلكترونيين عبر الإنترنت يفضلون إستهداف منصات تداول العملات الرقمية – مصدر الصورة : تقارير Nikkei Asian Review

نظرًا لتزايد الاهتمام بعملة البيتكوين وصناعة العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم ، فقد أصبح مجرمو الإنترنت أكثر تطوراً.

ففي شهر مارس من عام 2019 ، حذرت لجنة من الخبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن كوريا الشمالية اخترقت ما لا يقل عن خمسة منصات تداول آسيوية للعملات الرقمية وسرقت أكثر من 571 مليون دولار.

وعلى ذلك حذر الخبراء من أن كوريا الشمالية تسرق العملات الرقمية من أجل تعويض المصاعب المالية التي تعاني منها بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المستمرة.

“هجمات الإختراق الإلكتروني التي تنطوي على سرقة عملات رقمية تزود جمهورية كوريا الشمالية الشعبية الديمقراطية بمزيد من الطرق للتهرب من العقوبات المالية بالنظر إلى صعوبة تتبعها ، ويمكن غسل هذه الأموال مرات عديدة ، ومستقلة عن التنظيم الحكومي”.

وفيما يلي نستعرض معكم تقرير عن عمليات الإختراق الناجحة لمنصات تداول العملات الرقمية بشكل عام في الفترة بين عامي 2017 و 2018 .

بداية من إختراق منصة Bithumb الكورية الجنوبية في فبراير 2017 وسرقة 7 مليون دولار ، وإختراق كلا من منصة Youbit و منصة Yapizon ومنصة Coinis وجميعهم من كوريا الجنوبية أيضا خلال عام 2017 ، بالإضافة إلى سرقة منصات OkEX من هونج كونج ثم إختراق منصة Youbit و Bithumb الكوريتين الجنوبيتين مرة أخرى بالإضافة إلى منصة Coinrail .

وفي اليابان تم إختراق كل من منصات Coincheck و Zaif خلال عام 2018 ، وذلك بالإضافة إلى إختراق منصة bITSTAMP والتي تتخذ من دولة لوكسمبورج مقرا لها في عام 2018 . Advertisements سرقة العملات الرقمية التي يُزعم أنها تم تنفيذها من قبل قراصنة إنترنت من كوريا الشمالية. | مصدر التقرير : Group IB

وفي الوقت نفسه ، تقوم بلدان أخرى أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام منصات تداول العملات الرقمية في أغراض عمليات غسيل الأموال ، ففي شهر ديسمبر 2018 ، كشف البنك المركزي الهولندي عن إطلاق قواعد جديدة تطلب من شركات العملات الرقمية الحصول على تراخيص قبل أن تتمكن من العمل في هولندا.

وقال البنك المركزي إن هذا الإجراء سوف يردع عمليات غسيل الأموال واستخدام البيتكوين في تمويل الإرهاب. حيث أنه للتأهل للحصول على ترخيص ، يجب على شركات العملات الرقمية الإبلاغ عن أي “معاملات غير عادية” ومعرفة من هم عملائها.

وقال البنك المركزي الهولندي إن هذه اللائحة التنظيمية ضرورية ، لأن الطبيعة اللامركزية والمجهولة في سوق العملات الرقمية تجعلها مستهدفة من المجرمين في عمليات غسل الأموال.

ووفقًا لأحد التحقيقات ، تم غسل أكثر من 88 مليون دولار في أكثر من 46 منصة تداول للعملات الرقمية حول العالم خلال العامين الماضيين.

وكان موقع CCN قد نشر تغريدة في هذا الخصوص بذلك المقال نستعرضها معكم في الأسفل :

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن ..ما هي توقعاتك لمستقبل التنظيمات القانونية للبيتكوين والعملات الرقمية في الفترة القادمة ، وإلى أي مدى تؤثر عمليات إختراق منصات التداول على سمعة مجال العملات الرقمية حول العالم ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :CCN.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام