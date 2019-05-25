ما سر اللون البرتقالي في شعار عملة البيتكوين (BTC)؟

مما لاشك فيه أن شعار البيتكوين واللون البرتقالي المميز أصبح أحد الشعارات العالمية المميزة التي تلصق في واجهات المحلات التجارية بجانب ملصقات فيزا كارد وماستر كارد في اشارة إلى قبول الدفع بعملة البيتكوين.

سنتعرف في السطور القادمة حول ما السر في اللون البرتقالي في شعار عملة البيتكوين (BTC)؟

أغلب الشركات والمنظمات اليوم لديها تصميم شعار خاص بها يميزها عن غيرها ويعطي لمحة وصورة حول ماهيته وما تقوم به.

بالنظر للبيتكوين وكونه لا مركزي بمعنى لا وجود لأي هيئة مركزية تديره وتقرر شكل شعاره جعل الأمور تأخذ وقت لتستقر في الشعار الأخير والمتمثل في دائرة برتقالية يتوسطها حرف B المالي.

بالعودة تاريخيا لتطور شعار البيتكوين ليصبح ما هو عليه الأن فنعود لـ:

سنة 2009:

كانت سنة مميزة للبيتكوين أين ظهر للعالم أول مرة باسم المميز “بيتكوين” الذي أطلقه عليه مؤسسه المجهول “ساتوشي ناكاموتو”

أما عن الشعار فكان على شكل عملة صغيرة ذهبية تحمل حرفي BC كما يلي:

ويعتبر الشعار أعلاه هو الشعار الأصلي والأول لعملة البيتكوين.

فيفري 2010:

تحديث جديد في شعار البيتكوين أضافه عليه مؤسسه “ساتوشي ناكاموتو”

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اللوغو الجديد يحمل حرف واحد B بخطين متوازيين بلون ذهبي كإشارة للون الذهب.

** في شهر نوفمبر من نفس السنة 2010 قام أحد المستخدمين والذي لم يكشف عن هويته لغاية اللحظة بمشاركة تحمل تصميم جديد ومميز ليحصل على استحسان الجميع ويصبح بالفعل الشعار الاكثر انتشار وتعارفا بين المستخدمين.

أبريل 2014:

بالرغم من الاتفاق الاجماعي حول شعار نوفمبر 2010 إلا أن هناك البعض يود تغيير الشعار القائم واستبداله بحرف Ƀ مع اعتماد خط صغير في الحرف ليصبح مشابه لماهو موجود في الساحة المالية $ ، € ، ¥ …

ولا يزال هناك جدل قائم حول شخصية ساتوشي ناكاموتو والذي أدعت الكثير من الشخصيات أنها هي لجذب الأضواء والشهرة دون الوصول للشخصية الحقيقي.

كانت هذه ابرز المحطات التي مر بها تطوير شعار البيتكوين وتحول لونه من الذهبي إلى اللون البرتقالي تدريجيا ليكون أكثر جمالية وجذبا للأنظار.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.