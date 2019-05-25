منصة “كريبتوبيا” وبعد إعلانها الاخير المتعلق بغلق أبوابها وتصفية أعمالها

منصة Cryptopia المقرصنة تحضر لغلق أبوابها وتصفية أعمالها

ظهرت تقارير صحفية جديدة تفيد بأن محكمة نيوزيلاندا تمهل منصة “كريبتوبيا” 10 أيام فقط لتقديم تقريرها والمقرر في 4 يونيو المقبل.

لتستجيب إدارة منصة كريبتوبيا وتعلن ذلك على حسابها على تويتر بالتصريح التالي:

محكمة نيوزيلاندا أمهلتنا 10 أيام لتقديم تقريرنا. ومن المقرر أن يكون ذلك قبل يوم 4 يونيو سنوفره وننشره على موقع الشركات النيوزيلاندية.

بعد تصريح منصة كريبتوبيا الأخير كان للعديد من مستخدمي المنصة آراء مختلفة حيث صرح أحدهم على تويتر بالقول:

آمل أن يستوعب القائمون على التصفيية أن العملات التي بحوزة منصة كريبتوبيا هي أمانة وليست أصولا للشركة. وعليهم أن يعيدوها لنا بشكل كامل. كما أني مهتم باسترداد الأموال المسروقة التي استرجعت من طرف منصة Huobi، على الرغم من أن حسابي لم يتعرض للقرصنة وكان سليما.

للتذكير فإن منصة “كريبتوبيا” تعرضت لعمليتي قرصنة شهر يناير الماضي فقدت على إثرها 16 مليون دولار وبعض الايثيريوم:

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وبالرغم من محاولتها استرجاع عملياتها في شهر مارس الماضي إلا أنها لم تستطع إعادة الوقوف مجددا للمشاكل المالية والبنكية التي واجهتها ما جعلها تقرر الخضوع للتصفية وتعليق عمليات التداول.

ومما ستركز عليه عملية التصفية التي يقوم عليها كل من “ديفيد روسكو” و”روسيل مور” هو تأمين جميع الأموال لأصحاب المصلحة.

ومما صرح به السيد “روسيل مور” ما يلي:

ندرك ان مستخدمي منصة كريبتوبيا يريدون أن يحلو هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن من جهتنا سنقوم بتحقيق شامل من خلال التعاون مع أطراف مختلفة بما في ذلك الادارة والمساهمين للخروج بحل يخدم جميع أصحاب المصلحة بأفضل طريقة ممكنة.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.