الهيئة الرقابية بالمملكة المتحدة تحذر الجمهور من شركة عملات مشفرة مستنسخة

تام شمس - السبت 25 مايو 2019 04:01 مساءً - حذرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي (FCA)، من أن ICAP Crypto هي شركة مستنسخة، وذلك وفقًا لإعلان عام بتاريخ ٢٤ مايو.

ووفقًا للتقرير، تعد ICAP Crypto شركة مستنسخة من شركة ICAP Europe Limited. والشركات المستنسخة هي نوع من عمليات الاحتيال التي يستخدم فيها المحتالون معلومات من شركات شرعية في محاولة لإقناع الجمهور المستهدف بأنها حقيقية.

وفي هذه الحالة، ICAP Europe Limited هي شركة شرعية مرخص لها من قِبل هيئة السلوك المالي، ويتم نشر تفاصيلها في عمليات الاحتيال باستخدام "شركة" ICAP Crypto ذات الاسم المماثل والتي لا يتم ترخيصها أو تسجيلها بواسطة الهيئة.

وفي عام ٢٠١٨، أصدرت هيئة السلوك المالي تحذيرات بشأن ما لا يقل عن شركتين مستنسختين لهما صلة بالعملات المشفرة. حيث حاولت الشركة المستنسخة الأولى، Fair Oaks Crypto، إرباك الجمهور المستهدف من خلال الادعاء بأنها تابعة لـ Fair Oaks Capital. في حين أجرت الشركة المستنسخة الثانية، Good Crypto، عملية الاحتيال عن طريق تحريف بعض معلومات التسجيل الخاصة بشركة Arup Corporate Finance الشرعية باعتبارها ملكًا لها.

وحسبما أفيد سابقًا من قبل كوينتيليغراف، صرحت هيئة السلوك المالي هذا الأسبوع بأن مستثمري العملات المشفرة والعملات الأجنبية في المملكة المتحدة تم خداعهم بأكثر من ٣٤ مليون دولار من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠١٩. ومضت هيئة السلوك المالي قائلة إنها تفكر في فرض حظر على "المنتجات المشتقة عالية الخطورة المرتبطة بالأصول المشفرة".