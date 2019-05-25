تيليغرام تقدم لغة برمجة جديدة لشبكة تيليغرام المفتوحة

تام شمس - السبت 25 مايو 2019 04:01 مساءً - ابتكرت خدمة الرسائل الفورية المشفرة التي تركز على الخصوصية "تيليغرام" لغة برمجة جديدة لشبكة تيليغرام المفتوحة (TON) الخاصة بها، وفقًا لمنشور على قناة تيليغرام للمشروع بتاريخ ٢٣ مايو.

ويقدم المنشور لغة جديدة تسمى Fift والتي تم تصميمها خصيصًا لتطوير وإدارة العقود الذكية لبلوكتشين شبكة تيليغرام المفتوحة، والتفاعل مع الأجهزة الافتراضية للشبكة (TVM).

وستقوم تلك الأجهزة الافتراضية بدورها بتنفيذ رمز العقد الذكي في بلوكتشين لشبكة تيليغرام المفتوحة، ويدعم جميع العمليات المطلوبة لتحليل الرسائل الواردة والبيانات المستمرة، وإنشاء رسائل جديدة وتعديل البيانات المستمرة. وتقدم الوثيقة لمحة موجزة عن Fift، بما في ذلك أساسيات اللغة والعمليات الخاصة بشبكة تيليغرام المفتوحة، من بين أمور أخرى.

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ويأتي الإصدار بعد تقرير صدر حديثًا يفيد بأن تيليغرام تخطط لإطلاق شبكة تيليغرام المفتوحة في الربع الثالث من عام ٢٠١٩. من المفترض أن تستضيف الشبكة التطبيقات اللامركزية، على غرار شبكة إيثريوم.

وكان إصدار الشبكة النهائي متوقعًا بشكل كبير في مجتمعات العملات المشفرة وبلوكتشينل، حيث قامت تيليغرام - التي تضم أكثر من ٢٠٠ مليون مستخدم - بجمع ١,٧ مليار دولار من خلال عرضين للعملة الرقمية العام الماضي.

كما أفادت التقارير أن تيليغرام أطلقت اختبارًا تجريبيًا خاصًا لبلوكتشين شبكة تيليغرام المفتوحة لعدد محدود من المطورين العالميين في أبريل. وفي حين أن الاختبار لم يقدم أي نتائج محددة، كشف اثنان من المجهولين أن سلسلة بلوكتشين للشبكة الجديدة أظهرت "سرعة معاملة عالية للغاية".