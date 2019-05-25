فيسبوك في محادثات مع كوين بيز وجيميني من وينكلفوس لإطلاق تقريرها عملتها العالمية: فاينانشيال تايمز

تام شمس - السبت 25 مايو 2019 01:57 مساءً - أفادت "فاينانشيال تايمز" (FT) يوم ٢٤ مايو أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد أجرى محادثات مع بورصات العملات المشفرة الرئيسية في الولايات المتحدة حول إصدار عملته المشفرة الخاص.

ونقلًا عن شخصين على دراية بمشروع "العملة العالمية" لفيسبوك، كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن فيسبوك ناقش المبادرة مع بورصة ومحفظة العملات المشفرة الرئيسية "كوين بيز". وتشير المقالة أيضًا إلى أن فيسبوك قد تحدث مع بورصة جيميني، التي أسسها التوأمان وينكلفوس، المنافسان المشهوران للرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ.

ووفقًا لمصادر مجهولة، يجري فيسبوك مفاوضات مع كبرى الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة من أجل ضمان ربط عملته المستقرة التي جرت الإشاعات حولها منذ فترة طويلة بقيمة الدولار الأمريكي وتكون سائلة وقابلة للتداول وآمنة.

ويشير التقرير إلى أن شركات أخرى شملت شركات التداول Jump وDRW الرائدة في شيكاغو.

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وقد رفضت جميع الأطراف المذكورة أعلاه التعليق على الموضوع إلى فاينانشال تايمز، مع إضافة التقرير إلى أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد طلب منهم توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح.

وعلى الرغم من أن البي بي سي قد أبلغت مؤخرًا أن العملة المشفرة المرتقبة على موقع فيسبوك ستركز على المدفوعات، إلا أن المصادر كشفت أن Globalcoin ستكون "أكبر وأكثر انفتاحًا" من مجرد طريقة دفع لعمليات الشراء على فيسبوك. وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، يُزعم أن فيسبوك يخطط لدمج تطبيقاته الثلاثة المملوكة بالكامل - واتساب وماسنجر وإنستغرام - لتقديم مشروع عملة المشفرة الخاصة به على نطاق واسع.

ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، يزعم خبراء الصناعة أن اللوائح ستكون أكبر عقبة أمام "فيسبوك" في تقديم عملته المشفرة الخاصة.