عملة فيسبوك المشفرة GlobalCoin ستظهر سنة 2010 فكما هو مقرر و ما تداولته الاخبار الاخيرة أن يقوم فيسبوك عملاق شبكات التواصل الاجتماعي بطرح العملة المشفرة الخاصة به والتي يطلق عليها اسم GlobalCoin في عام 2020 ، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة بي بي سي.

عملة فيسبوك المشفرة GlobalCoin ستظهر سنة 2010

قالت مؤسسة الأخبار والبث يوم الجمعة أن فيسبوك يخطط لإطلاق نظام المدفوعات المتأسس على العملات المشفرة و البلوكشين في أكثر من عشر دول بحلول الربع الأول من عام 2020 ويتطلع فيسبوك الى تمهيد الطريق لذلك هذه السنة.

سعى موقع فيسبوك أيضًا للحصول على المشورة من مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية وحاكم بنك إنجلترا مارك كارني فيما يتعلق بالفرص والمسائل التنظيمية للمبادرة ، والتي يشار إليها داخليًا باسم “مشروع ليبرا او ليبرا نتورك“.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول خطة العملة المشفرة GlobalCoin و مشروع ليبرا Libra Networks الخاص بفيسبوك في الأشهر المقبلة.

وفقًا لـ “فاينانشيال تايمز” ، يجري Facebook أيضًا محادثات و تفاوضات مع كل من بورصة Coinbase و Gemini التي تسعى إلى إعداد منصات خارجية خاضعة للتنظيم القانوني من اجل تخزين أصل الفيسبوك و تداوله وتبادله من طرف المستخدمين. يستشهد “شخصين على دراية بالمسألة” كمصدر للمعلومات.

من الجدير بالذكر أن Gemini هي شركة أسسها القانونيون السابقون لمارك زوكربيرج ، كاميرون وتايلر وينكليفوس ، لكنهم يديرون أيضًا بروصة و Exchange منظمًا للغاية – وهو عامل من المرجح أن يروق لفيسبوك ، لأن التنظيم سيكون أحد عقباته الرئيسية مع العملة المشفرة الجديدة GlobalCoin.

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وقالت المصادر إن الشركة تناقش أيضاً إنشاء السوق والسيولة مع Jump and DRW ، كبرى شركات التداول في شيكاغو.

تأتي التحديثات الإخبارية بعد فترة وجيزة من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن فيسبوك يجري محادثات مع شركات الدفع Western Union و Visa و Mastercard ، لدعم وتمويل عملة فيسبوك المشفرة GlobalCoin المستندة إلى الاموال الحقيقية الملموسة.

يقال إن المشروع يعمل على تطوير عملة مشفرة تساعد مليارات مستخدمي فيسبوك في تحويل الأموال إلى بعضهم البعض وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

في 2 مايو ، سجل Facebook كيانًا جديدًا يسمى “Libra Networks” في جنيف ، والذي “سيوفر الخدمات المالية والتقنية وتطوير الأجهزة والبرامج ذات الصلة.” في الشهر الماضي ، أفيد أن الفيسبوك قد تسعى لجمع ما يصل إلى 1 مليار دولار لتمويل مشروع العملة المستقرة المشفرة.