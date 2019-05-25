تقرير: ارتفاع عدد تطبيقات الكريبتو الوهمية على “جوجل بلاي” بسبب ارتفاع أسعار البيتكوين

اكتشفت شركة متخصصة في البحث الأمني أن تطبيقات الكريبتو الوهمية الجديدة تظهر على متجر “جوجل بلاي” على نطاق أوسع مع ارتفاع أسعار البيتكوين.

تم اكتشاف عدد من التطبيقات المزيفة وهما “Trezor Mobile Wallet” و “Coin Wallet” على متجر “جوجل بلاي”.

ووفقاً للباحثين فإنه يوجد ثغرة في الكود وواجهة التطبيق الخاصة بالتطبيقين ومنذ ذلك الحين تم ازالتهما من متجر “جوجل بلاي”.

لا يشكل تطبيق “Trezor Mobile Wallet” الوهمي أي ضرر مباشر لمستخدمي Trezor. ومع ذلك, يمكن أن يتم استخدام جميع عناوين البريد الإلكتروني والبيانات التي تم جمعها لاحقاً لحملات التصيد التي تستهدف مستخدمي Trezor.

عند ظهور تطبيق “Trezor Mobile Wallet” بدأ كأنه تطبيق أصلي للوهلة الأولى – كون اسم المطور “Trezor Inc.” ووصف التطبيق والصور تبدو حقيقية. ومع ذلك, عند تحميل التطبيق بإمكانك معرفة الفروقات كون شاشة تسجيل الدخول مختلفة ولا يوجد اسم الشركة داخل التطبيق.

من جهة أخرى, كان تطبيق “Coin Wallet” عبارة عن محفظة مزيفة وكان من الممكن للهاكرز خلف التطبيق سرقة جميع أموال المستخدمين. طريقة عمل الاحتيال تبدأ بعد تحميل التطبيق, حيث يظهر لك عنوان المحفظة لإرسال العملات الرقمية الخاصة بك, ولكن في الواقع فإن هذا العنوان الظاهر لك هو عنوان تابع للهاكرز خلف التطبيق.

على الرغم من أن هذه الطريقة تعتبر طريقة جديدة نسبياً للاحتيال في عالم الكريبتو, إلا أن عمليات الاحتيال نفسها ليست جديدة.

Advertisements

لقد لوحظ على مر السنوات الأخيرة ارتفاع الجرائم الالكترونية المتعلقة بالكريبتو وتحديدا في الترند الصاعد للسوق, لذلك يجب عليك الحذر دائماً في سوق الكريبتو.

اقرأ ايضاً:

الحكم 10 سنوات على شاب قام بسرقة 7.5 مليون دولار من العملات الرقمية

أشهر 8 طرق للنصب والاحتيال في عالم الكريبتو: كيف تتعرف عليها من أجل تجنبها ؟

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay