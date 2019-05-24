تقرير: “فيسبوك” تحدد موعد إطلاق العملة الرقمية الخاصة بها

كشف تقرير صادر من قبل “بي بي سي” أن عملاق شبكات التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قام بتحديد موعد إطلاق الرقمية الخاصة به “GlobalCoin” في عام 2020.

وقال التقرير أن “فيسبوك” يخطط لإطلاق نظام للمدفوعات قائم على العملة المشفرة في أكثر من 10 دول بحلول الربع الأول من عام 2020, على أن يبدأ بالتوسع عالمياً بعد ذلك.

سعت شركة “فيسبوك” ايضاً للحصول على النصائح من الجهات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا فيما يتعلق بالفرص والمسائل التنظيمية للمشروع.

وأضاف التقرير إنه من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول خطة “فيسبوك” لدخول عالم العملات الرقمية في الأشهر المقبلة.

ووفقاً لـ “فاينانشيال تايمز” فإن “فيسبوك” أجرت مفاوضات مع منصة Coinbase و منصة Gemini وذلك بهدف توفير خيار للمستخدمين للتداول وتخزين عملة “GlobalCoin”.

كما أشارت بعض الأخبار بأن الشركة تبحث إمكانية إنشاء سوق خاص بها لتوفير السيولة وذلك بعد تفاوضها مع شركة Jump and DRW, وهي أحد أكبر شركات التداول في شيكاغو.

وتهدف الشركة من المشروع أن تساعد مليارات من مستخدمي شبكة “فيسبوك” في تحويل الأموال من بعضهم البعض وإجراء عمليات الشراء والتسوق عبر الإنترنت.

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يجدر بالإشارة إلى أنه في 2 مايو, قامت الشركة بتسجيل كياناً جديداً يسمى “Libra Networks” في مدينة جنيف السويسرية, وستكون الجهة الموفرة للخدمات المالية والتقنية وتطوير الأجهزة والبرامج.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay