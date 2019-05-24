شركة AT&T تقبل الدفع بالبيكوين مقابل خدماتها

كانت خسارة منصة Binance للبيتكوين من منصتها البالغة 7000 بيتكوين، و قضية Bitfinex و Tether في المحكمة ، واستمرار رفض الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للبيتكوين. دورة الأخبار السلبية هذه لم تكن الا قوة لدفع العملات المشفرة نحو قمم جديدة رغم سلبيتها. و هذا الاتجاه الصاعد زاد بعد كشف عملاق الاتصالات AT&T عن أنه سيأخذ خطوات مبدأية نحو العملة المشفرة ، مما أثار صدمة المستثمرين لهذا النظام البيئي.
أعلنت شركة AT&T ، عملاق التكنولوجيا الأمريكية التي تبلغ قيمتها 234 مليار دولار ، أنها تقبل الدفع بالبيكوين مقابل خدماتها من خلال BitPay. وفقًا لبيان صحفي ، تعد AT&T الآن “الناقل الرئيسي للهاتف المحمول في الولايات المتحدة” الذي يوفر لملايين عملائه القدرة على شراء خدمات الشركة بالعملات المشفرة. تحدث كيفن ماكدورمان ، نائب رئيس وحدة العمليات المالية لشركة AT&T Communications:
“نحن نبحث دائمًا عن طرق لتحسين خدماتنا وتوسيعها … لدينا عملاء يستخدمون العملة المشفرة ، ويسعدنا أن نوفر لهم وسيلة لدفع فواتيرهم بالطريقة التي يفضلونها.”
ومع ظهور هذه الأخبار ، رأى الكثيرون في مجتمع التشفير أن هذا يعد تحقق و اثباث مهم على عودة ثور بيتكوين . او لماذا تقبل شركة ضخمة مثل AT&T الدفع بالبيكوين مقابل خدماتها.
هذا أمر مهم جدا ، لأنه يأتي في الوقت الذي بدأت فيه Bitcoin ان تصبح وسيلة دفع رائدة على الساحة العالمية ، على الرغم مما يأتي في التقارير الإخبارية المروعة. يلاحظ الباحث كيفن روك أنه خلال الأسبوع الماضي ، البيتكوين يعرف قيمة 6.3 مليار دولار من التحويلات في المتوسط كل يوم. هذا لا يزال رقما بسيطا مقارنتا مع أحجام فيزا وماستركارد ، لكنه مثير للإعجاب و مشرف عندما نقارن القوة التجارية لكل منهما.
هذه ليست أول اعتماد كبير عرفه سوق العملات المشفرة. فشركة Tor صاحبة اكبر متصفح في الخصوصية و الحفاظ على الخصوصية التامة في التصفح تقبل الدفع بالعملات المشفرة. يقبل موقع Tor الآن مدفوعات بتسع عملات تشفير رائدة: Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash و Stellar Lumens و Monero و ZCash و Augur.
العديد من الشركات العملاقة بدأت تتطلع الى قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع، و كل يوم نسمع اخبار عن ان شركات عملاقة تخطط و تنظر الي العملات المشفرة بشكل جدي في اعمالهم التجارية.
ما رأيك في AT&T و قبولها BCH و BTC لدفع الفواتير عبر الإنترنت؟ أخبرنا برأيك حول هذه الشراكة؟
لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة… تابعونا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR
كانت هذه تفاصيل خبر شركة AT&T تقبل الدفع بالبيكوين مقابل خدماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.