شركة AT&T تقبل الدفع بالبيكوين مقابل خدماتها

كانت خسارة منصة Binance للبيتكوين من منصتها البالغة 7000 بيتكوين، و قضية Bitfinex و Tether في المحكمة ، واستمرار رفض الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للبيتكوين. دورة الأخبار السلبية هذه لم تكن الا قوة لدفع العملات المشفرة نحو قمم جديدة رغم سلبيتها. و هذا الاتجاه الصاعد زاد بعد كشف عملاق الاتصالات AT&T عن أنه سيأخذ خطوات مبدأية نحو العملة المشفرة ، مما أثار صدمة المستثمرين لهذا النظام البيئي.

أعلنت شركة AT&T ، عملاق التكنولوجيا الأمريكية التي تبلغ قيمتها 234 مليار دولار ، أنها تقبل الدفع بالبيكوين مقابل خدماتها من خلال BitPay. وفقًا لبيان صحفي ، تعد AT&T الآن “الناقل الرئيسي للهاتف المحمول في الولايات المتحدة” الذي يوفر لملايين عملائه القدرة على شراء خدمات الشركة بالعملات المشفرة. تحدث كيفن ماكدورمان ، نائب رئيس وحدة العمليات المالية لشركة AT&T Communications:

“نحن نبحث دائمًا عن طرق لتحسين خدماتنا وتوسيعها … لدينا عملاء يستخدمون العملة المشفرة ، ويسعدنا أن نوفر لهم وسيلة لدفع فواتيرهم بالطريقة التي يفضلونها.”

ومع ظهور هذه الأخبار ، رأى الكثيرون في مجتمع التشفير أن هذا يعد تحقق و اثباث مهم على عودة ثور بيتكوين . او لماذا تقبل شركة ضخمة مثل AT&T الدفع بالبيكوين مقابل خدماتها.

هذا أمر مهم جدا ، لأنه يأتي في الوقت الذي بدأت فيه Bitcoin ان تصبح وسيلة دفع رائدة على الساحة العالمية ، على الرغم مما يأتي في التقارير الإخبارية المروعة. يلاحظ الباحث كيفن روك أنه خلال الأسبوع الماضي ، البيتكوين يعرف قيمة 6.3 مليار دولار من التحويلات في المتوسط كل يوم. هذا لا يزال رقما بسيطا مقارنتا مع أحجام فيزا وماستركارد ، لكنه مثير للإعجاب و مشرف عندما نقارن القوة التجارية لكل منهما.

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هذه ليست أول اعتماد كبير عرفه سوق العملات المشفرة. فشركة Tor صاحبة اكبر متصفح في الخصوصية و الحفاظ على الخصوصية التامة في التصفح تقبل الدفع بالعملات المشفرة. يقبل موقع Tor الآن مدفوعات بتسع عملات تشفير رائدة: Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash و Stellar Lumens و Monero و ZCash و Augur.

العديد من الشركات العملاقة بدأت تتطلع الى قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع، و كل يوم نسمع اخبار عن ان شركات عملاقة تخطط و تنظر الي العملات المشفرة بشكل جدي في اعمالهم التجارية.

ما رأيك في AT&T و قبولها BCH و BTC لدفع الفواتير عبر الإنترنت؟ أخبرنا برأيك حول هذه الشراكة؟