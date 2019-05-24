منصة Binance تستعد لإضافة ميزة الرافعة المالية

تعتزم منصة تداول العملات الرقمية الأكبر في العالم “Binance” إضافة ميزة التداول بالهامش “الرافعة المالية” إلى خدمات منصة التداول الخاصة بها، وهي الميزة التي طال إنتظارها بعد أشهر من المضاربة.

حيث تؤكد تغريدة الشركة على تويتر اليوم 24 مايو على قرب موعد اطلاق هذه الميزة المنتظرة. في لقطة شاشة تُظهر المنصة بالوضع الليلي والمضيئ يُثير فريق Binance المتابعين بمهارة، بقرب وصول ميزة خيارات التداول بالهامش للمنصة.

كشف Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance لأول مرة عن الميزة الجديدة القادمة إلى المنصة أثناء جلسة البث المباشر “AMA” التي تم بثها في أعقاب اختراق المنصة في وقت سابق من هذا الشهر والذي نتج عنه خسارة Binance لما يُقدّر بـ 40 مليون دولار من البيتكوين.

قال Changpeng Zhao المدير التنفيذي لـ Binance أثناء البث:

” نعمل في الوقت الحالي على نظام الهامش لدينا ، وسيتم ذلك في وقت قريب جدًا. وسنفعل مجموعة متدرجة من منصة الهامش ؛ في الواقع يتم اختبارها تجريبيًا بواسطة فريقنا الداخلي.” وأضاف، “ستتاح الميزة القادمة أولاً للمتداولين الكبار الحجم للمساعدة في الاختبار “.

وأفادت وكالة TechCrunch أن ميزة التداول بالهامش قد جرى اختبارها تجريبياً لبعض المستخدمين المحددين. في حين رفض أحد ممثلي Binance التعليق على التفاصيل ، لكنه أكد أن ميزة التداول بالهامش سيكون متاحًا على Binance.com “قريبًا”.

يرى العديد من المتابعين ميزة التداول بالهامش أو الرافعة المالية – والتي تتيح للمتداولين إستخدام رصيدهم كضمان لزيادة حجم قوتهم الشرائية -، على أنها نقلة نوعية مهمة لنمو منصة تداول العملات الرقمية.

غالبًا ما تحتل منصة Binance المركز الأول في العالم من حيث أحجام التداول اليومية – على الرغم من أنها تحتل المرتبة الثانية في الوقت الحالي وفقًا لبيانات Coinmarketcap – لكنها تجنبت اضافة ميزة تداول الهامش إلى الآن.

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في حين أن بورصات العملة الرقمية الرائدة مثل BitMex و Huobi Pro و Poloniex و Kraken و GDAX تركض بالفعل مع الكرة وتوفر هذه الميزة للمستخدمين. كما تعتزم Coinbase أيضاً إضافة ميزة التداول بالهامش بشكل مُنّظم لعملاء التجزئة.

وتعد الميزة الجديدة للمنصة جزءًا من حركة التوسعات التي تقوم بها Binance، حيث تسعى الشركة الرائدة إلى توسيع نطاق الوصول إليها عالمياً.

حيث قامت في وقت سابق من العام بإضافة الشركة دعماً لشراء العملات الرقمية باستخدام العملة الورقية في ثلاث دول – جيرسي (المملكة المتحدة) و أوغندا و مؤخراً سنغافورة – كما أصدرت الشركة أيضاً نسخة تجريبية من منصة التداول اللامركزي (Binance DEX) لتقديم المزيد من خيارات التداول لمستخدميها.

وعلى الرغم من الاختراق الأخير لـ Binance الذي شهد ايقاف المنصة لعمليات السحب و الإيداع لمدة أسبوع ، فإن سوق العملة الرقمية لا يزال صعودياً في الشركة.

حيث نجحت عملة المنصة Binance Coin (BNB) بكسر القمة التاريخية لها وتسجيل قمة جديدة هي الأعلى على الإطلاق متجاوزة مستوى الـ 30 دولار لهذا الأسبوع لأول مرة في تاريخها.

حيث ترتفع قيمة العملة بنسبة تصل لـ 8 في المئة على مدار الـ 24 ساعة الماضية – وهي نسبة أفضل من بيتكوين (5 بالمائة) ، و إيثيريوم (6 بالمائة) و ريبل XRPـ (4 بالمائة) ، وهما أكبر ثلاثة عملات رقمية في السوق وفقاً لبيانات من coin market cap .

وفي حين كان هناك الكثير من الحماس مع إرتفاع سوق البيتكوين في الأسابيع الأخيرة ، والذي شهد سعره يتجاوز لفترة وجيزة 8،000 دولار للعملة هذا الشهر ، فقد كانت عملة BNB أفضل العملات الرقمية أداءً في عام 2019 حيث زادت قيمتها بأكثر من خمسة أضعاف منذ الأول من يناير ، عندما كانت قيمتها 6 دولاراً. ويتم تداول العملة اليوم بسعر 33 دولارًا ، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: Techcrunch