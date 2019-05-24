شبكة Ontology تفكر في التخلي عن شبكة النيو (NEO)

يبدو أن بوادر انفصال شبكة Ontology عن شبكة النيو NEO قد بدأت.

قبل التطرق للموضوع نعرف أولا بماهية شبكة Ontology الذي هو عبارة عن مشروع يوفر طبقة من الخصوصية على شبكة البلوكشين.

تم اطلاق المشروع سنة 2017 من طرف شركة Onchain التي تتخذ من شانغهاي مقرا لها.

والتي أسسها كل من السادة “Erick Zhang” و”Da Hongfei” الذين أسسو في وقت سابق أيضا شبكة النيو NEO.

بالرغم من تداخل مشروعي Ontology و NEO من حيث تداخل الفريق العامل عليهما إلا أن كل منهما مستقل ويعمل على حدى.

لكن الصيف الماضي بدأت شبكة Ontology العمل على شبكتها الخاصة مع البقاء على استخدام الجهاز الافتراضي الخاص بـNEO والذي يسمح بتنفيذ العقود الذكية.

كما وقّع الاثنان مذكرة تفاهم بشأن الخطط التقنية والاستراتيجية المستقبلية في مايو 2018.

أخبر السيد “Erick Pinos” شريك النظام البيئي لمشروع Ontology في الولايات المتحدة الامريكية بأنه وبالرغم من التزام مشروع Ontology باستخدام تقنيات NEO, إلا أن القائمون على مشروع Ontology شرعو في وضع الأسس اللازمة للانتقال إلى شبكة أخرى.

وقال ذات المتحدث: “نحن نقوم بالاستعدادات اللازمة للتكامل مع منصات البلوكشين الأخرى حيث يجري تطوير العمل مع الايثيريوم و EOS”.

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هذا ويشير السيد “جيسي ليو” مدير التسويق بشركة Ontology بأنهم في الوقت الحالي يقومون بتقييم مزايا وعيوب العمل مع NEO, مضيفا بأن NEO أصبحت توجهها التركيز على الألعاب وهو مختلف تماما عمّا نقدمه.

مما سبق ذكره يبدو أن شركة Ontology تود الخروج من مظلة NEO واتباع طريقها الخاص وتسير على نهج المشاريع و التطبيقات اللامركزية التي هجرت شبكة NEO.

وأشهرها ماحدث مؤخرا مع منصة Effect.AI التي تعد واحدة من اكثر التطبيقات شيوعا من خلال المعاملات والمستخدمين على شبكة NEO والتي انتقلت إلى EOS شهر فبراير الماضي.

للعلم أعلن “Da Hongfei” الشريك المؤسس لشبكة NEO بأنهم تلقو تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتمويل تطوير الشبكة.

شبكة النيو ستقدم 100 مليون دولار في حدث Chain Plus 2019 لتطوير النظام البيئي

وينتظر أن يتم اطلاق تحديث NEO 3.0 بحلول سنة 2020.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.