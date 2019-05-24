أحد أشهر شركات الاتصالات الأمريكية تبدأ بقبول عملة البيتكوين (BTC)

خبر ايجابي ومفرح لمجتمع العملات الرقمية المشفرة يخص أحد أشهر شركات الاتصالات الأمريكية التي بدأت بقبول عملة البيتكوين BTC.

اُعلن خبر قبول شركة AT&T عملاقة الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية لعملة البيتكوين باستخدام تطبيق BitPay.

ما يعني أن شركة AT&T هي الشركة الأولى في مجال توفير الاتصالات للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقبل الدفع بالبيتكوين.

صرح السيد “كيفن ماكدورمان” نائب رئيس العمليات المالية في شركة AT&T قائلا:

نبحث دائما عن طرق لتحسين وتطوير خدماتنا وتوسيعها. لدينا بالفعل مستحدمين يستعملون العملات الرقمية المشفرة ويسعدنا أنو نوفر لهم وسيلة لدفع فواتيرهم بالطريقة التي يفضلونها.

زيادة تبني البيتكوين والعملات المشفرة من شأنه توسعها أكثر على المستوى العالمي والاعتماد عليها بشكل أكبر

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وفي ذات سياق التبني:

متصفح Tor مزود خدمة الانتقال إلى الانترنت المظلم وحماية الخصوصية والمجهولية يقبل التبرع بالعملات الرقمية المشفرة ويدعم تسع عملات هي: البيتكوين، الايثيريوم، اللايت كوين البيتكوين كاش، الستيلار، مونيرو، ZCash و Augur.

شركة Avnet المختصة في توزيع المكونات الالكترونية في العالم والتي تتخذ من اتلانتا (و.م.أ) مقرا لها تقبل الدفع عن طريق BitPay.

جميع هاته الأخبار الايجابية ستساهم في زيادة الاقبال على البيتكوين وغيره من العملات المشفرة وسينعكس الأمر على السوق بشكل إيجابي.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.