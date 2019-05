أحد أقدم البنوك التايلاندية يطلب من مجتمع الكريبتو الإنتظار لإعلان كبير يخص عملة الريبل (XRP)

أحد أكبر البنوك التايلاندية يطلب من مجتمع الكريبتو الإنتظار لإعلان كبير يخص عملة الريبل (XRP).

البنك المعني في عنوان الموضوع هو بنك سيام التجاري “Siam Commercial Bank” الذي يعد واحد من أكبر البنوك في تايلندا وأقدمها إذ أسس سنة 1907 صنف سنة 2018 كأكبر بنك تجاري في تايلندا يملك النسبة الأعلى من أسهمه ملك تايلندا الحالي.

شركة الريبل بدورها تتوسع بشكل واضح في شرق آسيا من خلال جملة التعاقدات والشراكات التي تمضيها بشكل دوري مع بنوك المنطقة.

ظهرت أخبار توحي بأن بنك “Siam” في طريقه ليستفيد من خدمات الريبل حيث أبلغ البنك عن تبني تقنية البلوكشين في مختلف أعماله، وأنه في طريقه لإعلان يخص عملة الريبل XRP.

وجاء رد البنك على أحد أسئلة متابعيه على تويتر بالقول بما يلي:

وفي

SCB transfers via Ripple. And with that we have mainstream adoption in Thailand. pic.twitter.com/n9QRt5Uq7X