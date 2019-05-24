أحد أقدم البنوك التايلاندية يطلب من مجتمع الكريبتو الإنتظار لإعلان كبير يخص عملة الريبل (XRP)

أحد أكبر البنوك التايلاندية يطلب من مجتمع الكريبتو الإنتظار لإعلان كبير يخص عملة الريبل (XRP).

البنك المعني في عنوان الموضوع هو بنك سيام التجاري “Siam Commercial Bank” الذي يعد واحد من أكبر البنوك في تايلندا وأقدمها إذ أسس سنة 1907 صنف سنة 2018 كأكبر بنك تجاري في تايلندا يملك النسبة الأعلى من أسهمه ملك تايلندا الحالي.

شركة الريبل بدورها تتوسع بشكل واضح في شرق آسيا من خلال جملة التعاقدات والشراكات التي تمضيها بشكل دوري مع بنوك المنطقة.

ظهرت أخبار توحي بأن بنك “Siam” في طريقه ليستفيد من خدمات الريبل حيث أبلغ البنك عن تبني تقنية البلوكشين في مختلف أعماله، وأنه في طريقه لإعلان يخص عملة الريبل XRP.

وجاء رد البنك على أحد أسئلة متابعيه على تويتر بالقول بما يلي:

سوف نستخدم تقنية البلوكشين الخاصة بالريبل لكن بالنسبة لعملة XRP فيجب الانتظار أكثر للحصول على مزيد من الاعلانات.

وفي

SCB transfers via Ripple. And with that we have mainstream adoption in Thailand. pic.twitter.com/n9QRt5Uq7X — ₿ryan (@_bjb) May 18, 2019

نأسف على الازعاج، سنعلن عن معلومات حول التقنية المستخدمة عبر الريبل قريبا. Advertisements

أخرى لأحد المستخدمين طرحها على شكل استفسار حول عدم القدرة على القيام بتحويل المال عبر شبكة الريبل في البنك فجاء رد البنك بمايلي:

تبني بنك بحجم بنك Siam التايلندي للريبل من شأنه التأثير الايجابي القوي على سير عملة الريبل.

للعلم تقدر قيمة عملة الريبل في الوقت الحالي بـ0.38 دولار بمؤشر أخضر بنسبة 3.87%

وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ16 مليار دولار في المرتبة الثالثة بعد كل من البيتكوين والايثيريوم.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.