الرئيس التنفيذي لشركة مورغان كريك: ينبغي على كل مستثمر أن يمتلك بعض عملات بيتكوين

تام شمس - الجمعة 24 مايو 2019 03:53 مساءً - يقول مارك يوسكو الرئيس التنفيذي لشركة مورغان كريك كابيتال إن بيتكوين (BTC) يجب أن تكون في محفظة كل مستثمر في مقابلة له مع سي إن بي سي في ٢٢ مايو.

حيث أشار يوسكو أنه يعتقد أن استثمارات بيتكوين سوف تتفوق بكثير على صندوق استثمار إس وبي ٥٠٠ خلال السنوات العشر القادمة. وعندما سئل عن وضع الأموال في بيتكوين، قال يوسكو:

"بيتكوين هو أصل تنويع كبير. ولديها علاقة منخفضة للغاية. ويجب أن تكون في محفظة الجميع".

كذلك أشار يوسكو إلى "رهان بافيت ٢.٠" الذي تبلغ تكلفته مليون دولار، والذي قام فيه مورغان كريك بمراهنة مفتوحة على أن صندوق مؤشر الأصول الرقمية سيتفوق على SPX من يناير ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٩. ويشتمل صندوق مؤشر الأصول الرقمية على عشرة أصول مشفرة رئيسية - وليس بيتكوين فقط. وورد أن عائدات الرهان سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.

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كان يوسكو سابقًا صعوديًا للغاية بشأن بيتكوين، حيث سجل ارتفاعًا متوقعًا يبلغ ٤٠٠٠٠٠ دولار للعملة المشفرة في وقت ما. وبالإضافة إلى توقعه المتفائل، علق على إمكاناتها للتأثير على الخدمات المصرفية والمالية التقليدية: