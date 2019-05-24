شركة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتمويل تعقد شراكة مع بورصة العملات المشفرة "سيد سي إكس"

تام شمس - الجمعة 24 مايو 2019 03:53 مساءً - أبرمت شركة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التجارية "أفيلاكوم" شراكة مع بورصة العملات المشفرة "سيد سي إكس"، وذلك وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٢٣ مايو.

وتهدف الشراكة إلى السماح للعملاء المؤسسيين لأفيلاكوم - مزود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في صناعة الخدمات المالية - باستخدام بيانات السوق وتوجيه الطلبات في الوقت الفعلي لبورصة "سيد سي إكس". وفي الوقت الحالي، توفر "سيد سي إكس" خدمات البورصة المرخصة للتداول المؤسسي وتسوية منتجات الأصول الرقمية الفورية، مع خطط لتقديم منتجاتها لمشتقات الأصول الرقمية الخاضعة للوائح تداول السلع.

حيث قال المدير الإداري لشركة أفيلاكوم "أليكسي لاريشيف" إن أسواق العملات المشفرة قد شهدت "وقت تشغيل منخفض ومحركات مطابقة بطيئة وعدم كفاية الدعم ومنصات غير مواتية للتطبيقات الحساسة." وستعمل الشراكة الجديدة على تحسين الوصول إلى البيانات ذات الصلة لمتداولي العملات المشفرة.

وفي الآونة الأخيرة، عقدت "سيد سي إكس" شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية هايدرا إكس ومقرها سنغافورة لتقديم خدماتها التجارية في آسيا. وبذلك تنضم "سيد سي إكس" إلى قائمة أماكن تداول الأصول الرقمية المدعومة والمتاحة على منصة التداول سيغما التي تقدمها هايدرا إكس، والتي هي حاليًا في مرحلة تجريبية عامة. كما ستسمح هذه الشراكة لمستخدمي سيغما المؤسسيين بالوصول إلى بوابة سيد سي إكس للعملات المشفرة-الورقية.

أطلقت "سيد سي إكس" أيضًا حلًا لمحافظ الأصول الرقمية مع تسويات على السلسلة، تم تطويرها مع شركة التسوية التابعة لها، زيرو هاش. وتنص "سيد سي إكس" على أن توزيع مقتنيات الأصول الرقمية عبر عدة محافظ فريدة يساعد على التخفيف من خطر وصول المتسللين إلى الأصول المجمعة عبر ناقل واحد للهجوم.