عملاقة التجارة الإلكترونية "علي بابا" تدمج بلوكتشين في نظام الملكية الفكرية

تام شمس - الجمعة 24 مايو 2019 02:57 مساءً -

ذكرت صحيفة سوهو المحلية للأنباء يوم ٢٣ مايو أن عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" سوف تدمج تكنولوجيا بلوكتشين في نظام الملكية الفكرية الخاص بها من الشركات والعلامات التجارية العالمية.

وبحسب ما ورد قال علي شيزي، مدير حماية الملكية الفكرية في الشركة، إن علي بابا بصدد رفع مستوى حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام بلوكتشين. وتخطط علي بابا للتطبيق الكامل للتكنولوجيا في سبتمبر، وبعد ذلك سيتم توسيعها لتشمل حماية حقوق النشر الرقمية، بما في ذلك المحتوى المرئي.

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ويُزعم أن النظام سيسمح للودائع الإلكترونية من العلامات التجارية الدولية بالاتصال مباشرة بمحكمة الإنترنت من خلال منصة علي لحماية الملكية الفكرية القائمة على بلوكتشين ("IPP Platform")، والتي توفر أساسًا لحماية حقوق التقاضي. ويقال إن الصين أنشأت محاكم إنترنت حديثة في هانغتشو وبكين وقوانغتشو لإدارة القضايا المتعلقة بالإنترنت والسماح للمدعين بتقديم شكاواهم عبر الإنترنت.

وفي شهر مارس، وافقت شركة علي بابا وشركة Aerospace Information Co.، وهي شركة كبرى لتطوير البرامج ومزودها، على الاستفادة من تقنيات العلامات التجارية الخاصة بكل منهما "لدمج الموارد بفعالية والقيام بتعاون متعمق" في مجالات خدمات الحوسبة السحابية والتمويل والضرائب والشؤون الحكومية وتكنولوجيا بلوكتشين، من بين أمور أخرى.

وفي شهر مارس أيضًا، كشف نائب رئيس مجموعة علي بابا ليو سونغ عن خطط الشركة لتنفيذ تكنولوجيا بلوكتشين لسلاسل التوريد عبر الحدود، مع إمكانية الربط مع الحكومات المحلية.