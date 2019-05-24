كوين بيز الآن تدعم عملة مستقرة أخرى، داي من ميكرداو

تام شمس - الجمعة 24 مايو 2019 02:57 مساءً - تدعم منصة العملات المشفرة الرئيسية "كوين بيز" الآن العملة المستقرة "داي"، وفقًا لبيان صحفي رسمي بتاريخ ٢٣ مايو.

وتقول كوين بيز إنه يمكن شراء التوكن وبيعه وإرساله واستلامه وتحويله أو تخزينه في معظم الولايات القضائية على منصتها، باستثناء نيويورك في الوقت الحالي.

وقد تم تصميم داي للحفاظ على قيمة ١:١ بالدولار الأمريكي، ولكن يتم دعمها كضمان على نظام MKR. ويتم إصدار توكن MKR القائم على إيثريوم وداي بواسطة ميكرداو.

ومع ذلك، فقد بلغت قيمة داي أقل من دولار واحد لجزء كبير من عام ٢٠١٩، الأمر الذي أثار خمس جلسات تصويت من مستخدمي المنظمة اللامركزية المستقلة لرفع رسوم الاستقرار لاستعادة الضمانات، في محاولة للحفاظ على التوكن بالقرب من القيمة المقصودة لها وهي ١ دولار.

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وقد أعلنت كوين بيز مؤخرًا أن معالج دفع العملات المشفرة لها، كوين بيز كومرس، سيدعم الآن USDC المستقرة. وبحسب ما ورد ستسمح إضافة هذا الدعم للعملة المستقرة للمستخدمين بتلقي المدفوعات دون رسوم المعاملات من خلال تلقي الأموال في USDC.

وفي هذا الإعلان، علقت كوين بيز أيضًا بأن مدفوعات USDC تتحايل على الحاجة إلى حساب مصرفي أو قيود جغرافية.

كما وسعت كوين بيز بشكل كبير دعمها الجغرافي للتجارة وكذلك برنامجها التعليمي كوين بيز إيرن، مع التواجد في ٥٠ دولة جديدة وانتشار برنامجها في أكثر من ١٠٠ دولة جديدة.