شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة "إيه تي آند تي" تقبل الآن مدفوعات العملات المشفرة عبر بيتباي

تام شمس - الجمعة 24 مايو 2019 02:57 مساءً -

تقبل شركة الاتصالات والإعلام الأمريكية العملاقة "إيه تي آند تي" الآن العملات المشفرة لسداد فواتير الهاتف عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لبيان صحفي رسمي بتاريخ ٢٣ مايو. وستقوم إيه تي آند تي بمعالجة الفواتير المدفوعة في العملات المشفرة باستخدام منصة مدفوعات بيتباي.

بيتباي هي عبارة عن منصة تقوم بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية وتستخدمها أكثر من ٢٠٠٠٠ شركة. ويُذكر أن إيه تي آند تي هي أول شركة مقرها الولايات المتحدة في صناعة الشبكات اللاسلكية تقدم مدفوعات الفواتير باستخدام بيتباي.

حيث قال كيفن ماكدورمان، نائب رئيس عمليات تمويل أعمال إيه تي آند تي للاتصالات، "لدينا عملاء يستخدمون العملة ااتمشفرة، ويسعدنا أن نوفر لهم وسيلة لدفع فواتيرهم بالطريقة التي يفضلونها".

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قرب نهاية عام ٢٠١٨، أعلنت إيه تي آند تي أنها تعمل على مجموعة من حلول بلوكتشين المتوافقة مع مايكروسوفت أزور ومنصة بلوكتشين من آي بي إم. والهدف المعلن من المجموعة هو توفير "شفافية ومساءلة إضافية حتى لأشد سلاسل التوريد تعقيدًا" للعملاء من المؤسسات في مجالات مثل التصنيع وتجارة التجزئة والرعاية الصحية.

قدمت إيه تي آند تي أيضًا طلب براءة اختراع - نشره مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) في ديسمبر - للحصول على "خريطة تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي" القائمة على بلوكتشين والتي تسمح لشبكة مثل إيه تي آند تي بجمع بيانات معاملات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمشتركيها. ووفقًا للطلب:

"قد تستفيد منصات خريطة سجل وسائل التواصل الاجتماعي الموصوفة هنا من الطبيعة الثابتة والدائمة لسجلات بلوكتشين لتخزين وتوفير بيانات الوصول التي تمثل المعاملات التي تتم عبر الإنترنت على تطبيقات الوسائط الاجتماعية المتعددة".