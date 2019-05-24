جيل البيتكوين: 90٪ من جيل الألفية يفضلون العملة الرقمية عن الذهب

تقف صناعة الإستثمار في الولايات المتحدة على حافة ثورة دراماتيكية يمكن أن تجعل البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية تحل محل الذهب في محافظ المستثمرين.

هذا وفقًا لـ نييت جيرسي “Nate Geraci” ، رئيس مجلس الإدارة لشركة ETF Store والمستشار الإستثماري المستقل. حيث كشف جيرسي في مقابلة له مع تلفزيون بلومبرج أن عملاءه من جيل الألفية (الشباب من جيل 2،000) يتطلعون بشدة إلى إقتناء البيتكوين وجعلها الإستثمار الأساسي في محافظهم – في حال سمحت لهم هيئة البوصات والأوراق المالية بذلك.

خبير ETF: يخطط جيل الألفية لركل الذهب إلى الرصيف

صدم جيراسي زملائه أعضاء اللجنة عندما قال إن المستثمرين الألفيين يرغبون بأغلبية ساحقة في الاحتفاظ بتكوين البيتكوين بدلاً من أصول التحوط التقليدية مثل الذهب . | المصدر : Shutterstock

في رده على سؤالٍ من محلل بلومبرج إريك بالشوناس حول ما إذا كانت الشركة تنوي استثمار أموال العملاء في بيتكوين ETF، فاجأ جيرسي زملائه أعضاء الفريق عندما قال أن المستثمرين من جيل الألفية لديهم رغبة ساحقة في اقتناء بيتكوين بدلاً من أصول التحوط التقليدية مثل الذهب.

“عندما نتحدث مع عملائنا الأصغر سناً ونخبرهم أن لدينا مشتقة الذهب في محافظنا ويسألون حول ذلك ثم يقولون “ماذا عن العملات الرقمية؟” وإذا كنت تتحدث إلى جيل الألفية.. وسألتهم عن الإستثمار الذي يفضلونه البيتكوين أم الذهب ،

فستجد الأغلبية الساحقة تفضل البيتكوين وليس مجرد فرق بسيط، إنها مثل 90 ٪ . “

مع ذلك، كانت ادعاءات جريسي الجريئة قصصية أكثر من كونها علمية، في حين أن هناك الكثير من البيانات الجادة التي تشير إلى أن المستثمرين الأصغر سناً مرتاحون بدرجة كبيرة لامتلاك عملة رقمية في محافظهم الإستثمارية مقارنة بالمستثمرين الذين نشأوا في عصر ما قبل الرقمي.

وفي أبريل، وجد استطلاع للرأي أجرته Harris Poll أن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا “من المحتمل جدًا” أو “إلى حد ما” قيامهم بشراء البيتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة. قد لا يبدو ذلك ضخماً، ولكن بالنظر في أن 37 ٪ فقط من الأميركيين في تلك الديموغرافية يمتلك الأسهم حاليا.

وبالمثل ، وجد استطلاع أجرته إحدى المنصات في فبراير أن 43٪ من جيل الألفية يثقون بمنصات تداول العملات الرقمية أكثر من بورصات الأوراق المالية ، على الرغم من أن الإختراقات لمنصات تداول العملات الرقمية تهيمن على نشرات الأخبار السائدة.

سوف تقلل الـ ETF من مخاطر الإستثمار في العملات الرقمية

يصرح نييت جيرسي رئيس شركة ETF Store بأن هناك طلبًا رهيباً على بيتكوين ETF ، خاصة بين جيل الألفية . | المصدر : شترستوك

وأشار جيراسي أيضاً إلى نجاح صندوق بيتكوين للإستثمار بقيمة 1.5 مليار دولار (OTC: GBTC) كدليل على وجود طلب كاف في السوق للحصول على بيتكوين ETF.

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وأشار إلى أن المنتج الذي وصفه في البورصة يتم تداوله بانتظام بعلاوة مذهلة على القيمة الأساسية لبيتكوين BTC. وذلك لأن أسهم GBTC تتقلب على أساس العرض والطلب ، وليس فقط سعر البيتكوين.

وتابع جيرسي حديثه بأن البيتكوين ETF سوف تدمر تلك الزيادة وبالتالي تقلل من مخاطر المستثمر. واختتم كلامه بقوله أن “الطلب موجود” مستغرباً من عدم وجود ETF بيتكوين إلى الآن .

هيئة الـ SEC تركل البيتكوين ETF مرة أخرى

لسوء الحظ بالنسبة لثيران العملة الرقمية، فإن جيل الألفية ليسوا هم من يحرك العجلة، حيث أن هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) هي التي تتمتع بسلطة من جانب واحد للموافقة على طلبات بيتكوين ETF أو رفضها.

لا زالت هيئة الأوراق المالية والبورصات تواصل مطاردة القضية.

في الأسبوع الماضي ، مددت الوكالة التنظيمية اتجاهها الطويل المتمثل في تأخير الحكم على منتجات العملة الرقمية عندما أرجأت قرارها بشأن مقترح VanEck / SolidX bitcoin ETF إلى 19 أغسطس.

ويتوقع معظم المطلعين على الصناعة من هية الـ SEC تأجيل منتج VanEck / SolidX مرة أخرى ، ودفع حكمه النهائي حتى 18 أكتوبر.

في حين صرّح ديف ناديج Dave Nadig ، العضو المنتدب لـ ETF.com ، أن هيئة الـ SEC لا تزال في “وضع جمع المعلومات” ، لكن هناك منظمو “فرصة معقولة” يوافقون على ETF bitcoin الأولى قبل نهاية عام 2019.

المصدر: CCN

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