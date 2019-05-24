ما هي محافظ العملات المشفرة الساخنة و الباردة

تخزين العملات المشفرة في محافظ العملات المشفرة بطريقة آمنة ومأمونة ضروري جدا حتي تستطيع ان تتأكد من اموالك في آمان. بالنسبة لتخزين العملات المشفرة فتتوفر حلول متعددة للمستخدمين لتحقيق هذا الهدف. فلأولئك الذين يفضلون التحويلات و يفضلون السيطرة الكاملة على تخزين آمن للبيتكوين ، فإن استخدام المحفظة الساخنة “hot wallet” والمحفظة الباردة “cold wallet” أمر يستحق النظر فيه.

لتوضيح مفهوم المحفظة الساخنة والمحفظة الباردة ، يجب أولاً أن نفهم كيف يختلفان. كما يوحي الاسم ، فإن المحفظة الساخنة هي عنوان لتخزين العملات المشفرة مثل بيتكوين، يمكن للمستخدمين إنفاق الأموال منه في أي وقت. و تكون هذه المحفظة دائمًا متصلة بالإنترنت مباشرةً ، حيث تحافظ على اتصال نشط بشبكة بيتكوبن bitcoin.

على الجانب الآخر ، فإن المحفظة الباردة تقوم بالعكس تماماً. أي أنه لا يمكنك استخدامها في النفقات العادية اليومية ، ولكن بإمكانك تلقي الأموال في أي وقت معين. لن تتصل المحفظة الباردة بالإنترنت [مباشرة] ، حيث يتم استخدامها لتخزين العملات المشفرة كالبيتكوين في وضع عدم الاتصال. إذا لم يكن هناك اتصال بين محفظة بيتكوين والإنترنت ، لا يمكن للقراصنة سرقة الأموال من المحفظة. على عكس المحفظة الساخنة التي تظل عرضة للهجوم ، ولهذا السبب يجب على المستخدمين تخزين عملاتهم ذات القيمة الكبيرة في المحافظ الباردة، استخدام المافظ الساخنة فقط للنفقات اليومية حتى تؤمن نفسك .

المحفظة الساخنة للإنفاق و المحفظة الباردة لتخزين الأموال

على الرغم من أنه يمكن استخدام كلتا الحافظتين لتلقي الأموال على ما يرام ، فإنه يُنصح بالاعتماد بشكل أساسي على المحفظة الساخنة لتلقي الأموال. بمجرد تأكيد المعاملة ، يمكن نقل الأموال إلى المحفظة الباردة دون مشاكل. غالبًا ما يحتفظ المستخدمون بجزء صغير من كل معاملة في محفظتهم الساخنة ، لتغطية النفقات العادية. و يتم تخزين المبالغ الكبيرة في المحفظة الباردة، والتي سيتم الوصول إليه فقط خلال وقت الحاجة.

طريقة بسيطة للتفكير في المحفظتين المختلفتين هي أن المحفظة الساخنة تشبه إلى حدٍ كبير الحساب الجاري اي تستخدمه كل يوم، بينما تكون المحفظة الباردة أشبه بحساب التوفير.

و كأنك تحتفظ ب 90% من عملاتك المشفرة في بأمان مخزنة بعيداً في محفظتك الباردة، بينما لذيك محفظة ساخنة تنقل لها المبلغ الذي ستصرفه من المحفظة الباردة. Advertisements

يفكر متداولو العملات المشفرة ك بيتكوين Bitcoin في محفظتهم كوسيلة لتخزين BTC ، وهو ما تم تصميمه للقيام به في المقام الأول. فإن المحفظة الباردة هي الحل الأمثل لتخزين كميات أكبر من المال. إن الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من بيتكوين في جميع الأوقات سيضمن عدم فقدان أي أموال أو سرقتها.

في قانون العملات المشفرة الامركزي، لا توجد جهة تحميك في حالة سرفة عملاتك المشفرة، فأنت هو المسؤول الاول و الاخير عن امان عملاتك المشفرة. لأنه في معاملات العملات المشفرة كالبيتكوين يستحيل ارجاع الاموال من غير ان يكون ذلك اراديا من طرف المتلقي.

المتحمسون و المالكون للعملات المشفرة سيتساءلون لماذا كل هذا من اجل جعل العملات المشفرة في المحافظ آمنا؟

لأن سرقة البيتكوين لا يمكن تتبعها او السيطرة عليها، و قراصنة العالم يبحثون فقط عن ثغرة بسيطة لسرقة اموال الاخرين، و لان كل شئ متصل بالانترنت يمكن اختراقه، فمحافظ الويب اي الساخنة يمكن الوصول اليها عن طريق اختراق حاسوبك او هاتفك او بريدك الالكتروني و الحصول على مفتاح محفظتك الخاص و تحويل كل اموالك الى محافظ المخترقين، بينما ان كان المتحمسون و المالكون للعملات المشفرة يحتفظون بعملاتهم في محافظ باردة فهذا يعني لابد من توصيل جهاز المحفظة الغير متصل بالنترنت كمحفظة LEDGER NANO S مع المحفظة المتصلة بالانترنت لتتم عملية تحويل العملات المشفرة.

لا يوجد شيء خطأ بطبيعته مع محافظ بيتكوين على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول . ثم مرة أخرى ، فإن معظم الأجهزة ليست آمنة تمامًا ما لم يتخذ المالك الاحتياطات اللازمة. بما أن معظم المستهلكين ليسوا على دراية جيدة بأمن الجهاز ، فإن استخدام الحلول البديلة أكثر من مضمون. في هذه الحالة بالذات ، يعني ذلك إعداد محفظتي بيتكوين منفصلتين للحفاظ على المال آمنًا.