افضل محافظ العملات الرقمية المشفرة و كيفية حمايتها

إن اختيار أي محافظ العملات الرقمية المشفرة يمكن القول إنه أحد أهم القرارات بالنسبة لأي شخص مهتم ب العملات الرقمية المشفرة. مثل أي نظام تخزين آخر ، فإن اختيار المحفظة عادة ما يتضمن نوعًا من المقايضة بين الأمان وسهولة الاستخدام.

الاعتبارات الأمنية ل محافظ العملات الرقمية المشفرة :

الأولى في قائمة الأولويات عند اختيار افضل محافظ العملات الرقمية المشفرة، هي ميزات الأمان. فالعملات الافتراضية في الآونة الأخيرة اصبحت هدفا لكثير من المجرمين الإلكترونيين. حيث عانت العديد من منصات تبادل العملات الرقمية المشفرة البارزة من الاختراق مما أدى إلى سرقات تقدر بمليارات الدولارات.

بدأ 2018 مع هجوم Coincheck البارز حيث استول القراصنة على أكثر من 500 مليون دولار من عملة NEM. وفي يونيو 2018 وحده ، تعرضت منصتان مقرهما كوريا الجنوبية وهما Coinrail و Bithumb لهجمات القرصنة. في جميع هذه الحالات ، تمكن المهاجمون من سرقة الأموال من ما يسمى ب “المحافظ الساخنة” (على الإنترنت)، و مؤخرا تم سرقة 700 بيتكوين من منصة Binance، و هذا لا يعني انه غير امن ان تجعل عملاتك المشفرة في منصات التداول، فيجب نقل كل عملاتك الى محافظ لا مركزية مثل Blockahin.info او المحافظ الالكترونية الباردة ك محفظة LEDGER NANO S و هي المحفظة الاكثر امانا على الاطلاق.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، من الواضح أن أي خيار للمحفظة يجب أن يكون خيارًا يضع مستوى عالٍ للأمن. تحقيقا لهذه الغاية ، فإن عوامل مثل المصادقة الثنائية (2FA) والتوقيع المتعدد (بروتوكول multi-sig) لها أهمية حيوية عند الاستقرار في اختيار المحفظة.

2FA و multi-sig هي طبقات أمان إضافية توفر حماية محسنة للعملات الرقمية المشفرة القيمة الخاصة بك المخزنة في المحفظة. تستخدم 2FA رمز أمان ثانٍ بالإضافة إلى الرقم السري / كلمة المرور المعتادة. و تمكن Multi-sig من إعداد إذن إضافي من طرف موثوق به قبل الموافقة على أي معاملة في محفظتك.

سهولة الاستعمال

تساهم واجهة المستخدم المُحسّنة والقدرة على تخزين عدة عملات رقمية مشفرة بشكل كبير في سهولة استخدام المحفظة . يجب أن تحتوي المحفظة المثالية على ميزات سهلة الاستخدام مع علامات تبويب “شراء” و “بيع”. مع كون معاملات العملة الرقمية المشفرة غير قابلة للتغيير ، لا يجب أن تكون محفظتك هي السبب وراء خطأ عند إرسال أو استلام عملات رقمية مشفرة.

هناك فروق طفيفة بين احتياجات المحفظة للمتداولين والحائزين على المدى الطويل. في حين أن السابق سيقدر ميزات مثل شراء وبيع البريد الإلكتروني ، قد يفضل التجار ميزات مثل التبادل الداخلي ومعلومات الأسعار في الوقت المحدد.

خمسة افضل محافظ العملات الرقمية المشفرة

مع وضع هذه العوامل في الاعتبار ، إليك خمس من افضل محافظ العملات الرقمية المشفرة.

LEDGER NANO S

مع وجود مخاطر هائلة مرتبطة بالعديد من محافظ الإنترنت ، تعد حوافظ الأجهزة المفضلة بين العديد من المتحمسين للبحث عن خيارات التخزين الآمن LEDGER NANO S يمكن القول إنها اهم محفظة الأجهزة في السوق.

يحتوي على شاشة مدمجة لتنفيد الاوامر بعد ايصالها مع الكمبيوتر. كما أنه يتميز بدعم متعدد العملات ، وقفل رمز PIN ، والقدرة على النسخ الاحتياطي / الاستعادة.

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NAGA WALLET

إن NAGA WALLET هو الأفضل من بين الكثير ، ويضم واجهة مستخدم متميزة وميزات سهلة الاستخدام مثل البريد الإلكتروني لشراء / إرسال رسائل سرية. NAGA WALLET تقود أيضا في التوافق متعدد العملات لأنها تدعم كل العملات الرقمية المشفرة الرئيسية وكذلك أكثر من 1200 الرموز.

سيجد كل من المتداولين والحائزين على المدى الطويل على NAGA WALLET ممتلئًا بميزات المستخدم المناسبة. وتشمل هذه الميزات المعاملات الفورية ، ومعلومات الأسعار الرمزية في الوقت الحقيقي ، ومركز ICO ، والتبادل الداخلي ، إلخ.

Exodus

يحتوي Exodus على واجهة مستخدم غنية بتصميم لافت للنظر ، ولكن هذه المحفظة لا تدور حول العرض لأنها تتميز ببعض الميزات المفيدة. على الرغم من وجود خدمة متميزة ، إلا أن خدمتها المجانية لا تزال لديها نفس الوظائف تقريبًا مثل القسط المدفوع.

وتشمل بعض ميزاته الأساسية تبادل بنقرة واحدة ودعم متعدد العملات. على الرغم من أن المستخدمين ينشئون محفظاتهم عبر الإنترنت ، إلا أن جميع المعلومات ذات الصلة بالمحفظة تقع في كمبيوتر المستخدم.

Jaxx

يتخطى Jaxx التخزين المؤقت في أنه يمكن استخدامه كمحفظة لأي أصل رقمي. وهي واحدة من أكبر محافظ المحمول في السوق ، على الرغم من أن Jaxx لا تزال متوافقة مع نظام التشغيل مثل Windows و Linux.

تمامًا مثل Exodus ، يتم تحديد جميع تفاصيل المحفظة في الجهاز المضيف المحلي ، بعيدًا عن المتسللين. وتشمل الميزات المفيدة الأخرى عملية إنشاء المحفظة الخالية من المتاعب بالإضافة إلى تعدد استخدامات التخزين.

Electrum هي واحدة من أكثر محافظ البرمجيات للعملات الرقمية المشفرة الموثوق بها. يتوفر Electrum على نظام التشغيل Android و Windows و Linux. فهي سريعة وخفيفة الوزن مع ميزات أمان متميزة مثل 2FA ومفاتيح مشفرة.

اثنين من سلبيات Electrum تتمثل في واجهة المستخدم التي يمكن أن تكون مربكًة قليلاً للمبتدئين ، وأنه يخزن فقط Bitcoin.