الايثيريوم أحد المشاريع الثورية التي ظهرت على شبكة البلوكشين.

من المتعارف عليه أن طريقة عمل الايثيريوم مختلفة تماما عن طريقة عمل البيتكوين إذ أن هذا الأخير يعمل بمثابة عملة رقمية تستعمل للدفع.

أما الايثيريوم فهو أكثر من ذلك بكثير, إذ يهدف مشروع الايثيريوم لإنشاء نظام جديد يعتمد على العقود الذكية و التطبيقات اللامركزية والتي لم تكن موجودة من قبل.

قدم مؤسس الايثيريوم مشروعان على بلوكشين الايثيريوم قادران على استبدال طريقة التحقق من الانسان الحالية, وذلك في عرض ضمن حدث أسبوع البلوكشين الذي أقيم في نيويورك مؤخرا.

المشاريع التي قدمها مؤسس الايثيريوم “فيتاليك بوترين” هي كما يلي:

مشروع منصة التنبؤ اللامركزية (Augur (REP.

مشروع منصة الدقة والضمان اللامركزية (Kleros (PNK.

وحسب ما صرح به “فيتاليك” فإن كلا المشروعين من شأنهم استبدال طريقة التحقق البشري القائمة حاليا. وذلك سيحدث ثورة في مختلف أنواع الصناعات والقطاعات.

مشروع منصة تنبؤ لامركزية (Augur (REP

يسمح مشروع Augur بتقديم تنبؤ لامركزي للمستخدمين حول أسواقهم الخاصة والرهانات وبيع الأسهم وغيرها بتقديم معلومات أكثر دقة تنبؤ بالحركة المقبلة من خلال استخدام الابلاغ والمشاركة الجماعية اللامركزية.

وتعتمد عملة REP المشفرة كتحفيز لتقديم المشاركات وتحصيل معلومات أكثر دقة.

كما ستسمح منصة Augur للمستخدمين بالوصول للأسواق المختلفة وخاصة تلك التي لم يتمكنوا من الوصول إليها أبدا بسبب الاجراءات القانونية الموضوعة (الجنسية، المكان،…).

مشروع منصة الدقة اللامركزية (Kleros (PNK

أما عن مشورع Kleros فيرى “فيتاليك” أن هذه المنصة المبينة على البلوكشين ستسمح بحل النزاعات بتوفير تحكيم سريع وآمن وبسعر معقول.

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كما تستخدم المنصة كضمان جودة لأي خدمة تستعين بها من خلال التعهيد الجماعي اللامركزي حولها.

وتعمل المنصة الجديدة كذلك على التخلص من طرق التحقق والضمان التقليدية التي يغلب عليها الطابع المركزي وبذلك وجود عدة ثغرات وغير دقيقة بنسبة عالية.

تسمح Kleros من توثيق خدمات الضمان والتحكيم من خلال مشاركة فئة المحلفين الذين يتم تحفيزهم والدفع لهم عن طريق العملة المشفرة PNK.

كانت هذه أفكار المشاريع الجديدة من مؤسس الايثيريوم والتي يعول عليها بأن تحل محل التحقق البشري القائمة حاليا.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.