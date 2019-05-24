أسعار العملات الرقمية الموافق الخميس 23 مايو

شهد سوق العملات الرقمية تحسنا ملحوظا منذ بداية عام 2019، حيث حققت الكثير من العملات الرقمية ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية مؤكدة بذلك انتهاء فترة الشتاء الرقمي التي استمرت فيها السوق الهبوطية لأكثر من عام .

في حين تمكنت بيتكوين من الوصول إلى مستوى 8300 دولار محققة مكاسب كبيرة ، مما ساهم في تحريك سوق صعودية للعملات الرقمية حققت خلالها العملات مكاسب رائعة، منها قمم جديدة لعام 2019 مما جعل السوق يستعيد عافيته بعد تقلبات عام 2018 المرهقة .

إليكم بعض أسعار العملات الرقمية مقابل الدولار لليوم الموافق الخميس 23 مايو .

عاودت Bitcoin الحفاظ على سعرها حول منطقة 8000 دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية ،حيث شهدنا تداول Bitcoin ما بين 7800 إلى 8000 .

ولكن تعثرت اسعارع العملات الرقمية هذا اليوم الخميس 22 مايو حيث واجهت Bitcoin انخفاضا بنسبة 3.2 ٪ حيث يتراوح سعر العملة اليوم حول 7600 دولار مما ترك متداولي البيتكوين في حيرة من أمرهم وتوقع المزيد من الهبوط خلال الساعات القادمة .

أما بالنسبة لسعر عملة ” Ethereum” فقد واجهت خسائر أكبر بعد كسرها مستوى 250 دولار حيث يتراوح سعر العملة لهذا اليوم 230 دولار تاركا العملة مع خسائر بنسبة 6 ٪ .

في حين حاولت عملة Ripple الحفاظ على مستواها السعري فوق 40 دولار وذلك بعد هبوطها المدوي من سعر 45 دولار فشلت العملة مرة أخرى مشيرة إلى فقدان الزخم بنسبة 5.45 % ويتراوح سعرها الآن حول 36 دولار .

حققت عملة Binance Coin مكاسب في الأسبوع الماضي ولكن هبط سعرها اليوم بنسبة 3.25 % ويتأرجح السعر الآن حول 30 دولار .

اقتربت Bitcoin Cash من ما يقرب من 450 دولارًا للمرة الثالثة في 21 مايو وتوقع المحللين كسر المقاومة ولاكن هبط سعر العملة الرقمية اليوم بنسبة 6.13 % ووصل سعرها إلى 381 دولار .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي :

أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS هبطت اليوم بنسبة 6 % ويتارجح سعرها الان حول 5.83دولار .

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Litecoin سجلت هبوط اليوم بنسبة 6.2 % ويتارجح السعر حول 86 دولار امريكي.

Cardano أيضا حظت بالكثير من الهبوط بنسبة 7.51 % ويتارجح السعر الان حول 0.076 سنت .

Steller هبطت بنسبة 7.96 % ويتارجح السعر حول 0.12 سنت .

Tether هبطت بنسبة 0.02 % حيث بلغ سعرها 1.00 دولار امريكي .

تشهد العملات الرقمية اليوم يوما صعبا حيث انخفضت معظمها بنسب كبيرة جدا مقارنة مع مكاسب الاسبوع الماضي مما يترك الشك في متداولي العملة الرقمية حول ما إذا كان هذا الهبوط سيستمر ام لا .

يبدو انه من الصعب الكشف عن هوية السوق الحقيقة وعن ما إذا كان السوق سيتجه فعلا نحو الهبوط كما فعل في العام 2018 ام سينتقل ليفاجى الجميع بارتفاع يشهده التاريخ .

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أسعار العملات الرقمية

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