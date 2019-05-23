الرئيس التنفيذي لتويتر : مشروع Square Crypto سيؤدي إلى تبني جماعي حتمي للبيتكوين

تعد شركة Square – وهي شركة الدفع عبر الهاتف المحمول التي تبلغ قيمتها 32.7 مليار دولار أمريكي و التي أسسها “جاك دورسي” Jack Dorsey ، المؤسس أيضاً لموقع Twitter – على بعد خطوة واحدة نحو إطلاق مشروعها الرقمي المشفر الذي طال انتظاره . حيث ادعت الشركة الليلة الماضية أن التبني العام للبيتكوين هو “أمر لا مفر منه” و أنها على وشك القيام بأول توظيف لها .
و قد قام ” جاك ” بالأمس بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، جاء فيها :
” لقد استغرق الأمر بعض الوقت و لكنه على وشك التحقق . ”
Square Crypto :
” نحن على وشك إجراء أول تعيين لدينا . لذلك دعونا نضع بعض التوقعات . و بالإتساق الفعلي مع تغريدات ” جاك ” ، نحن نقوم ببناء مشاريع مفتوحة المصدر تجعل التبني الجماعي لمجال العملات الرقمية ليس ممكناً فحسب ، بل أمراً لا مفر منه . ”
” هدفنا ليس كسب المال ، بل يتمثل في تطويره و تحسينه . “
في مارس 2019 ، أعلن ” جاك دورسي ” – الرئيس التنفيذي لشركة Square – أن شركته بصدد القيام بتوظيف ثلاثة أو أربعة مطورين و مصممين للعمل على النظام الإيكولوجي الخاص بالـ bitcoin ذي المصدر المفتوح .
حيث كان ” جاك ” قد صرح حينها من خلال تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، قائلاً :
” #BitcoinTwitter و #CryptoTwitter ! ، إن شركة Square تعمل الآن على توظيف 3 – 4 مهندسي عملات رقمية ( crypto engineers ) و مصمم ( designer ) واحد ، للعمل بدوام كامل على مساهمات مفتوحة المصدر للنظام الإيكولوجي لـ bitcoin / crypto . يمكنك أن تعمل معنا من أي مكان ، و قم بإبلاغي و التعامل معي مباشرةً ، و يمكننا حتى أن ندفع لك بعملة البيتكوين ! “
العديد من مطوري الـ Bitcoin يعملون بشكل تطوعي ، لكن ” دورسي” يريد تمويل نمو البيتكوين مباشرةً من خلال شركة Square Crypto .
و قد أسرد ” جاك ” في تغريداته ، قائلاً :
” أنا أحب هذه التكنولوجيا و مجتمع مستخدميها . لقد وجدت أنها متأصلة المبادئ بشكل عميق ، و موجهة من خلال غرض محدد ، و حادة ، و . . غريبة حقًا . تماماً مثل الإنترنت في أوائل ظهوره ! أنا متحمس للتعرف على المزيد بشكل مباشر . ”
” هل تساهم حاليًا في مشاريع مرتكزة على الـ bitcoin أو مشاريع مرتكزة على النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية الأخرى ، بشكل مجاني في وقت فراغك ؟ ، نود أن ندفع لك من أجل القيام بذلك بدوام كامل . إذا كنت مهتماً ، قم بمراسلتنا على @SqCrypto ، و قم بالمتابعة للحصول على التحديثات المستمرة على تقدمنا . شكراً لكم ! “
إن شركة ” سكوير ” لديها بالفعل حصة في عالم العملات الرقمية . حيث يتيح التطبيق الخاص بها ( Cash App ) للمستخدمين شراء و بيع عملة البيتكوين ، و هي خاصية قد حققت إيرادات للشركة بقيمة ما يعادل 65 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ( 2018 ) . و تعد Square هي الشركة الأولى و الوحيدة المتداولة علناً لدعم مشتريات البيتكوين .
يدعي ” دورسي ” أن مبادرة Square Crypto ليست مطلبًا تجاريًا ، و لكنها محاولة لرد الجميل إلى مجتمع البيتكوين .
” في الأسبوع الماضي ، كنت أفكر في مشروع مميز ، و سألت ( @brockm ) : ” ما هو الشيء الأكثر تأثيرًا الذي يمكن أن نفعله من أجل مجتمع البيتكوين ؟ ” و كانت إجابته بسيطة ، حيث قال : ” ادفع للناس من أجل جعل النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية الواسع النطاق أفضل . ” و بالفعل كان لكلامه هذا صداً معي على الفور ، لذا ها نحن نفعل ذلك . “
و في 9 أبريل الماضي ، صرح ” جاك ” في تغريدة له ، قائلاً :
” عودة إلى سان فرانسيسكو مرة أخرى و مقابلة أول مرشح لنا لـ @sqcrypto اليوم . “
لقد بدأ ” دورسي ” مقابلة مع المطورين المحتملين في أبريل الماضي بعد أن أطلقت ” Crypto Twitter ” اقتراحاتها في هذا الشأن . و من بين المرشحين المقترحين العديد من مطوري الـ Bitcoin Core و أعضاء BTCPayServer . على الرغم من أن المتقدمين الجدد سيتعاملون و يبلغون بتقارير مباشرة إلى ” دورسي ” ، إلا أنه يؤكد أن الغرض من ذلك هو تحسين النظام الإيكولوجي للبيتكوين ، و ليس كسب المال من أجل شركة Square .
“سوف يركز هؤلاء الأشخاص بشكل كامل على ما هو أفضل لمجتمع العملات الرقمية و التمكين الاقتصادي الفردي ، و ليس على المصالح التجارية لـ Square . و سوف تكون جميع الأعمال الناتجة مفتوحة و مجانية . “
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لقد تكهن مجتمع البيتكوين بأن Square Crypto ستعمل على دمج شبكة Lightning Network ، و هي بروتوكول الطبقة الثانية المصمم من أجل مدفوعات البيتكوين الفورية .
لقد استثمر ” دورسي ” ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي في شركة Lightning Labs ، و هي شركة ناشئة تعمل على تطوير شبكة Lightning Network . كما أنه شارك أيضًا في تجربة الـ “شعلة” ( torch experiment ) الخاصة بالـ Lightning Network ، حيث مرر كمية صغيرة من البيتكوين إلى مؤسسة شركة Lightning Labs ، ” إليزابيث ستارك ” Elizabeth Stark .
و كان ” جاك ” قد غرد حينها ، قائلاً :
” مثال رائع على تجربة #BitcoinTwitter على شبكة البرق . ”
” تم استلام الـ Torch ، و يمر الآن إلى @starkness “
تمت مراقبة التفاصيل الدقيقة لمشروع Square Crypto عن كثب ، و لكن أحد السمات الشائعة هي تسريع التصميم و الـ UX . و سوف يوظف ” دورسي ” مصممًا بدوام كامل للتركيز على الـ UX ، و قد صرح حساب Square Crypto الرسمي على موقع Twitter ، قائلاً : ” إن التبني الجماعي للعملات الرقمية و البيتكوين أمر مستحيل بدون تصميم رائع . ”
حيث ذكرت Square Crypto في تغريدتها :
” هناك سبب ما وراء تكريس العديد من ألمع العقول من مجال الـ CS إلى الاقتصاد و ما ورائهما لوظائفهم من أجل مجال العملات الرقمية . و مع ذلك ، فإن التبني الشامل يكاد يكون مستحيلًا بدون تصميم رائع . إن أحد أهدافنا هو تسريع دور الـ UX design في مجال العملات الرقمية . “
لقد قال ” دورسي ” نفسه أن التصميم جزء من النظام الإيكولوجي لمجال العملات الرقمية مفتقر إلى التمويل ، كما أنه يمثل جزءًا جوهرياً في تعريف الناس بالتكنولوجيا .
و في هذا الشأن أوضح ” جاك” من خلال تغريداته ، قائلاً :
” لقد أخذت Square الكثير من مجتمع المصدر المفتوح للوصول بنا إلى هنا . و نحن لم نرد المعروف بما فيه الكفاية . وإن ما نفعله هو طريقة بسيطة للرد ، و تتوافق مع اهتماماتنا الأوسع نطاقاً : نظام مالي عالمي أكثر سهولة في الوصول عبر الإنترنت . ”
” لماذا نقوم بإضافة مصمم في هذا المزيج ؟ ، أعتقد أن هذه المنطقة من النظام الإيكولوجي لمجال العملات الرقمية تعاني من نقص التمويل . و بالتالي فالتصميم الرائع سوف يساعد المزيد من الناس على الوصول إلى هذه التكنولوجيا بشكل أسرع و أفضل . و نحن نريد أن نرى المزيد من العمل لتثقيف الناس في هذا الشأن ، مثل هذا https://cash.app/bitcoin . “
في العام الماضي ، ضاعف ” دورسي ” من ارتباطه بالبيتكوين و العملات الرقمية . و قد ظهر على برنامج البودكاست لـ ” جو روغان ” قائلاً أنه من أشد المعجبين بالبيتكوين .
حيث ذكر ” دورسي ” في حديثه بالبرنامج :
” إن الإنترنت يستحق عملة أصلية ؛ و بالفعل سوف يكون له عملة أصلية عاجلاً أم آجلاً . و لكن لا أعرف ما إذا كانت هذه العملة ستكون هي البيتكوين أم لا . آمل أن تكون . “
و منذ ذلك الحين ، كشف “دورسي ” عن زيادة حد الشراء الخاص بتطبيق Cash App ، منفقاً بشكل فعال 10 آلاف دولار أمريكي أسبوعيًا على العملات الرقمية . و بالنسبة إلى مشروع Square Crypto ، فقد قام حساب Twitter الخاص بالمشروع بتذكير الجميع بطرح توقعاتهم وانطباعاتهم ، كما صرح بأن الأشياء الكبيرة قادمة في الطريق ، و لكن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت .
و من الجدير بالذكر أن Cash App هو تطبيق تابع لشركة Square ، يتيح الشراء أو البيع الفوري للبيتكوين . كما يمكنك من خلاله التعرف على ماهية الـ Bitcoin ، و كيف يعمل ، بالإضافة إلى المزيد حول العملات الرقمية .
و أوضح حساب تويتر الخاص بـ Square Crypto في تغريدة له ، جاء فيها :
” لدينا الكثير من الأسئلة حول من الذين نخاطبهم ، و ما الذي نعمل عليه ، و متى سيتم إصداره ؟ ، خذوا أنفاسكم ، فهذا المشروع ليس الأول من نوعه بالنسبة لحجم شركتنا فحسب ، بل إنه أيضًا يعد الأول من نوعه بالنسبة لأي شركة على الإطلاق . و نحن نتعلم بينما نسير في طريقنا . و الأشياء الكبيرة قادمة في الطريق . عليكم أن تتأكدوا من ذلك . “
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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لتويتر : مشروع Square Crypto سيؤدي إلى تبني جماعي حتمي للبيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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