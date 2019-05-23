الرئيس التنفيذي لتويتر : مشروع Square Crypto سيؤدي إلى تبني جماعي حتمي للبيتكوين

تعد شركة Square – وهي شركة الدفع عبر الهاتف المحمول التي تبلغ قيمتها 32.7 مليار دولار أمريكي و التي أسسها “جاك دورسي” Jack Dorsey ، المؤسس أيضاً لموقع Twitter – على بعد خطوة واحدة نحو إطلاق مشروعها الرقمي المشفر الذي طال انتظاره . حيث ادعت الشركة الليلة الماضية أن التبني العام للبيتكوين هو “أمر لا مفر منه” و أنها على وشك القيام بأول توظيف لها .

و قد قام ” جاك ” بالأمس بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، جاء فيها :

” لقد استغرق الأمر بعض الوقت و لكنه على وشك التحقق . ” Square Crypto : ” نحن على وشك إجراء أول تعيين لدينا . لذلك دعونا نضع بعض التوقعات . و بالإتساق الفعلي مع تغريدات ” جاك ” ، نحن نقوم ببناء مشاريع مفتوحة المصدر تجعل التبني الجماعي لمجال العملات الرقمية ليس ممكناً فحسب ، بل أمراً لا مفر منه . ” ” هدفنا ليس كسب المال ، بل يتمثل في تطويره و تحسينه . “

في مارس 2019 ، أعلن ” جاك دورسي ” – الرئيس التنفيذي لشركة Square – أن شركته بصدد القيام بتوظيف ثلاثة أو أربعة مطورين و مصممين للعمل على النظام الإيكولوجي الخاص بالـ bitcoin ذي المصدر المفتوح .

حيث كان ” جاك ” قد صرح حينها من خلال تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، قائلاً :

” #BitcoinTwitter و #CryptoTwitter ! ، إن شركة Square تعمل الآن على توظيف 3 – 4 مهندسي عملات رقمية ( crypto engineers ) و مصمم ( designer ) واحد ، للعمل بدوام كامل على مساهمات مفتوحة المصدر للنظام الإيكولوجي لـ bitcoin / crypto . يمكنك أن تعمل معنا من أي مكان ، و قم بإبلاغي و التعامل معي مباشرةً ، و يمكننا حتى أن ندفع لك بعملة البيتكوين ! “

العديد من مطوري الـ Bitcoin يعملون بشكل تطوعي ، لكن ” دورسي” يريد تمويل نمو البيتكوين مباشرةً من خلال شركة Square Crypto .

و قد أسرد ” جاك ” في تغريداته ، قائلاً :

” أنا أحب هذه التكنولوجيا و مجتمع مستخدميها . لقد وجدت أنها متأصلة المبادئ بشكل عميق ، و موجهة من خلال غرض محدد ، و حادة ، و . . غريبة حقًا . تماماً مثل الإنترنت في أوائل ظهوره ! أنا متحمس للتعرف على المزيد بشكل مباشر . ” ” هل تساهم حاليًا في مشاريع مرتكزة على الـ bitcoin أو مشاريع مرتكزة على النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية الأخرى ، بشكل مجاني في وقت فراغك ؟ ، نود أن ندفع لك من أجل القيام بذلك بدوام كامل . إذا كنت مهتماً ، قم بمراسلتنا على @SqCrypto ، و قم بالمتابعة للحصول على التحديثات المستمرة على تقدمنا . شكراً لكم ! “

إن شركة ” سكوير ” لديها بالفعل حصة في عالم العملات الرقمية . حيث يتيح التطبيق الخاص بها ( Cash App ) للمستخدمين شراء و بيع عملة البيتكوين ، و هي خاصية قد حققت إيرادات للشركة بقيمة ما يعادل 65 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ( 2018 ) . و تعد Square هي الشركة الأولى و الوحيدة المتداولة علناً ​​لدعم مشتريات البيتكوين .

يدعي ” دورسي ” أن مبادرة Square Crypto ليست مطلبًا تجاريًا ، و لكنها محاولة لرد الجميل إلى مجتمع البيتكوين .

” في الأسبوع الماضي ، كنت أفكر في مشروع مميز ، و سألت ( @brockm ) : ” ما هو الشيء الأكثر تأثيرًا الذي يمكن أن نفعله من أجل مجتمع البيتكوين ؟ ” و كانت إجابته بسيطة ، حيث قال : ” ادفع للناس من أجل جعل النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية الواسع النطاق أفضل . ” و بالفعل كان لكلامه هذا صداً معي على الفور ، لذا ها نحن نفعل ذلك . “

و في 9 أبريل الماضي ، صرح ” جاك ” في تغريدة له ، قائلاً :

” عودة إلى سان فرانسيسكو مرة أخرى و مقابلة أول مرشح لنا لـ @sqcrypto اليوم . “

لقد بدأ ” دورسي ” مقابلة مع المطورين المحتملين في أبريل الماضي بعد أن أطلقت ” Crypto Twitter ” اقتراحاتها في هذا الشأن . و من بين المرشحين المقترحين العديد من مطوري الـ Bitcoin Core و أعضاء BTCPayServer . على الرغم من أن المتقدمين الجدد سيتعاملون و يبلغون بتقارير مباشرة إلى ” دورسي ” ، إلا أنه يؤكد أن الغرض من ذلك هو تحسين النظام الإيكولوجي للبيتكوين ، و ليس كسب المال من أجل شركة Square .

“سوف يركز هؤلاء الأشخاص بشكل كامل على ما هو أفضل لمجتمع العملات الرقمية و التمكين الاقتصادي الفردي ، و ليس على المصالح التجارية لـ Square . و سوف تكون جميع الأعمال الناتجة مفتوحة و مجانية . “ Advertisements

لقد تكهن مجتمع البيتكوين بأن Square Crypto ستعمل على دمج شبكة Lightning Network ، و هي بروتوكول الطبقة الثانية المصمم من أجل مدفوعات البيتكوين الفورية .

لقد استثمر ” دورسي ” ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي في شركة Lightning Labs ، و هي شركة ناشئة تعمل على تطوير شبكة Lightning Network . كما أنه شارك أيضًا في تجربة الـ “شعلة” ( torch experiment ) الخاصة بالـ Lightning Network ، حيث مرر كمية صغيرة من البيتكوين إلى مؤسسة شركة Lightning Labs ، ” إليزابيث ستارك ” Elizabeth Stark .

و كان ” جاك ” قد غرد حينها ، قائلاً :

” مثال رائع على تجربة #BitcoinTwitter على شبكة البرق . ”

” تم استلام الـ Torch ، و يمر الآن إلى @starkness “

تمت مراقبة التفاصيل الدقيقة لمشروع Square Crypto عن كثب ، و لكن أحد السمات الشائعة هي تسريع التصميم و الـ UX . و سوف يوظف ” دورسي ” مصممًا بدوام كامل للتركيز على الـ UX ، و قد صرح حساب Square Crypto الرسمي على موقع Twitter ، قائلاً : ” إن التبني الجماعي للعملات الرقمية و البيتكوين أمر مستحيل بدون تصميم رائع . ”

حيث ذكرت Square Crypto في تغريدتها :

” هناك سبب ما وراء تكريس العديد من ألمع العقول من مجال الـ CS إلى الاقتصاد و ما ورائهما لوظائفهم من أجل مجال العملات الرقمية . و مع ذلك ، فإن التبني الشامل يكاد يكون مستحيلًا بدون تصميم رائع . إن أحد أهدافنا هو تسريع دور الـ UX design في مجال العملات الرقمية . “

لقد قال ” دورسي ” نفسه أن التصميم جزء من النظام الإيكولوجي لمجال العملات الرقمية مفتقر إلى التمويل ، كما أنه يمثل جزءًا جوهرياً في تعريف الناس بالتكنولوجيا .

و في هذا الشأن أوضح ” جاك” من خلال تغريداته ، قائلاً :

” لقد أخذت Square الكثير من مجتمع المصدر المفتوح للوصول بنا إلى هنا . و نحن لم نرد المعروف بما فيه الكفاية . وإن ما نفعله هو طريقة بسيطة للرد ، و تتوافق مع اهتماماتنا الأوسع نطاقاً : نظام مالي عالمي أكثر سهولة في الوصول عبر الإنترنت . ” ” لماذا نقوم بإضافة مصمم في هذا المزيج ؟ ، أعتقد أن هذه المنطقة من النظام الإيكولوجي لمجال العملات الرقمية تعاني من نقص التمويل . و بالتالي فالتصميم الرائع سوف يساعد المزيد من الناس على الوصول إلى هذه التكنولوجيا بشكل أسرع و أفضل . و نحن نريد أن نرى المزيد من العمل لتثقيف الناس في هذا الشأن ، مثل هذا https://cash.app/bitcoin . “

في العام الماضي ، ضاعف ” دورسي ” من ارتباطه بالبيتكوين و العملات الرقمية . و قد ظهر على برنامج البودكاست لـ ” جو روغان ” قائلاً أنه من أشد المعجبين بالبيتكوين .

حيث ذكر ” دورسي ” في حديثه بالبرنامج :

” إن الإنترنت يستحق عملة أصلية ؛ و بالفعل سوف يكون له عملة أصلية عاجلاً أم آجلاً . و لكن لا أعرف ما إذا كانت هذه العملة ستكون هي البيتكوين أم لا . آمل أن تكون . “

و منذ ذلك الحين ، كشف “دورسي ” عن زيادة حد الشراء الخاص بتطبيق Cash App ، منفقاً بشكل فعال 10 آلاف دولار أمريكي أسبوعيًا على العملات الرقمية . و بالنسبة إلى مشروع Square Crypto ، فقد قام حساب Twitter الخاص بالمشروع بتذكير الجميع بطرح توقعاتهم وانطباعاتهم ، كما صرح بأن الأشياء الكبيرة قادمة في الطريق ، و لكن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت .

و من الجدير بالذكر أن Cash App هو تطبيق تابع لشركة Square ، يتيح الشراء أو البيع الفوري للبيتكوين . كما يمكنك من خلاله التعرف على ماهية الـ Bitcoin ، و كيف يعمل ، بالإضافة إلى المزيد حول العملات الرقمية .

و أوضح حساب تويتر الخاص بـ Square Crypto في تغريدة له ، جاء فيها :

” لدينا الكثير من الأسئلة حول من الذين نخاطبهم ، و ما الذي نعمل عليه ، و متى سيتم إصداره ؟ ، خذوا أنفاسكم ، فهذا المشروع ليس الأول من نوعه بالنسبة لحجم شركتنا فحسب ، بل إنه أيضًا يعد الأول من نوعه بالنسبة لأي شركة على الإطلاق . و نحن نتعلم بينما نسير في طريقنا . و الأشياء الكبيرة قادمة في الطريق . عليكم أن تتأكدوا من ذلك . “

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المصدر : CCN

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