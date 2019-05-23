شبكة النيو ستقدم 100 مليون دولار في حدث Chain Plus 2019 لتطوير النظام البيئي

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كشفت عدد من التقارير أن شبكة النيو (NEO) أطلقت مبادرة تمويل بقيمة 100 مليون دولار وتم إطلاق (NeoEcoBoost) كمسمى لها.
وتهدف المبادرة إلى الاستثمار في تطوير النظام البيئي لـ شبكة النيو والاستثمار المبكر في المشاريع القادرة على تعزيز النمو لشبكة البلوكشين.
الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تنشيط المشاريع الأولية ودعم التطبيقات اللامركزية (dApps) ومشاريع البنية التحتية وتحسين التعاون مع المؤسسات والشركات.
في 17 يونيو 2019, ستشارك شبكة النيو في حدث Chain Plus للألعاب الإلكترونية على سلسلة البلوكشين والتي سترعاها The Blockchainer و GMGC في مدينة بكين الصينية.
وبذلك سوف يتفرغ فريق النيو لإيجاد مشاريع ممتازة لاستثمار 100 مليون دولار بالإضافة إلى توفير الدعم التقني لهذه المشاريع.
بالإضافة إلى شبكة النيو, فإن J&C Capital, وهو بنك استثماري ينتمي لعدد من حاضنات الأعمال, سيقوم بإطلاق صندوق استثماري للألعاب القائمة على البلوكشين بقيمة 10 ملايين دولار, ويهدف إلى تنشيط مشاريع الألعاب عالية الجودة.
يعتبر الحدث فرصة ذهبية للمشاريع الجديدة والقائمة على تكنولوجيا البلوكشين والتي تبحث عن استثمارات عالمية.
علما بأن الحد يعد أحد أكبر الأحداث في صناعة الألعاب على تكنولوجيا البلوكشين ويحضره أكثر من 10,000 شخص وأكثر من 1,000 مستثمر من 30 دولة مختلفة.
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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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