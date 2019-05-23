مفاجأة… مؤسس منصة “كريبتوبيا” المخترقة يطلق منصة جديدة

يبدو أن مسلسل منصة “كريبتوبيا” لم ينته بعد.

فبعد عمليات القرصنة الواسعة التي طالت المنصة شهر يناير الماضي والذي تمكن فيها القرصنة من الاستيلاء على 16 مليون دولار في العملية الأولى ثم قرصنتها مرة أخرى وسرقة 180 ألف دولار أخرى.

لتظهر عدة أخبار حول تتبع المبالغ المسروقة من المنصة، منها ما أشرنا إليه مؤخرا:

العثور على العملات الرقمية المسروقة من منصة “كريبتوبيا”

لتظهر أنباء تحمل خبر انهاء وغلق أبواب منصة كريبتوبيا وتصفية أعمالها:

منصة Cryptopia المقرصنة تحضر لغلق أبوابها وتصفية أعمالها

كشفت مؤخرا أحد المصادر الاخبارية أن السيد “آدم كلارك” مهندس برمجيات والذي أسس منصة cryptopia أنه يعمل حاليا على إطلاق منصة تداول أخرى وهي قيد التحضير للعمل وتتخذ من مالطا مقرا لها تم تأسيسها في سبتمبر من العام الماضي.

حيث ذكر ذلك أيضا على موقع LinkedIn في بروفايل “آدم كلارك” بوصف وظيفي:

مهندس معماري رئيسي / مطور رئيسي في شركة Assetylene.com.

وبالنظر لمنصة Assetylene فيظهر أنها قيد الإنشاء ولازالت لاتقدم تداول حي للعملات الرقمية المشفرة بعد.

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الغاية من ذكر الموضوع هو ما تأويلات ما قام به مؤسس منصة “كريبتوبيا” بالعمل على منصة تداول أخرى.

هل معنى ذلك أنه فقد الأمل تماما من منصة كريبتوبيا بعودتها مرة أخرى.

أم كان له ضلوع في قضية الاختراق التي مست منصة كريبتوبيا على مرتين؟

أو أنه أراد البداية من جديد بإطلاق منصة جديدة تقوم على ما تعلمه من أخطاء في المنصة السابقة؟

كلها تأويلات تحتمل الصدق والخطأ وتبقى الأيام القادمة هي ما سيثبت العديد من الأمور.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.