تعرف على مشروع Matic Network والعملة الرقمية (MATIC) وسبب ارتفاعها مؤخراً

مشروع Matic Network يعتبر من المشاريع الأولى التي تم إطلاقها على منصة بينانس للاكتتابات عبر ما يعرف بـ (IEO).

الجدير بالذكر أن المشروع لاقى رواجا وزخما إعلاميا ليؤثر كل ذلك على نمو العملة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية.

في هذا الموضوع سنتعرف على مشروع Matic Network وسبب ارتفاعه مؤخرا.

أطلق مشروع Matic Network مثلما أشرنا على منصة Binance Launchpad ليطرح في الشكل الجديد للاكتتاب IEO.

المشروع تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي ليتمكن من جمع 5 مليون دولار من خلال بيع جميع الرموز المعروضة للاكتتاب والمقدرة بـ1.9 مليار وحدة.

لتتمكن بعدها عملة المشروع (Matic Network) من الصعود الصاروخي وتحقق مكاسب عالية بلغت حوالي 900 في المئة. متجاوزة بذلك أداء جميع العملات الرقمية المشفرة الأخرى.

ما هو مشروع Matic Network ؟

يهدف المشروع لحل المشكلة العامة التي تواجه أغلب شبكات البلوكشين وهي قابلية التوسع.

ويميل المشروع بالتركيز أكثر على شبكة الايثيريوم والبحث عن حل لتوسيعها.

حيث بني المشروع طبقة أخرى من النسخة المعدلة من البلازما -هي بنية تحتية مصممة خصيصا للايثيريوم-

من أجل توسيع سلاسل الايثيريوم أكثر وتحسين عمل التطبيقات الغير مركزية على الشبكة ومعالجة جميع العيوب.

Advertisements

سبب ارتفاع مشروع Matic Network مؤخرا

يعود السبب الرئيسي لارتفاع قيمة المشروع إلى تأثير منصة بينانس التي لها أثر بالغ على سير المشروع منذ إطلاقه للاكتتاب لغاية اللحظة.

فمما لا شك فيه أن لبينانس تأثير واضح على سوق العملات الرقمية المشفرة وبتزكيتها للمشروع تكون قد اعطت دفعة معنوية كبيرة لتبنيه.

كما أن مشروع Matic Network انضم لمبادرة Binance Info الخاصة بالشفافية من خلال ابقاء المستثمرين على إطلاع دائم بمختلف مراحل المشروع.

السبب الذي ساهم أيضا في ارتفاع قيمة (MATIC) هو الاعلان عن استثمار منصة كوين بايس الاستثمارية في المشروع الأمر الذي يسمح بتداول عملة (MATIC) نظير العملة الثابتة المقدمة من كوين بايس USDC، وبدأ مجتمع الكريبتو يتسائل ما إذا كانت ستطرح العملة للتداول على المنصة في الأيام القادمة.

كل ما تم ذكره ساهم في تقدم عملة MATIC إلى أفضل 100 عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية حسب موقع CoinMarketCap.

اقرأ أيضا:

منصة Bitfinex تطلق منصة مخصصة للاكتتابات وبيع الرموز عبر المنصات (IEO)

تقرير: نتائج الاكتتابات عبر منصات التداول (IEO) حتى مطلع شهر مايو الحالي

صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.