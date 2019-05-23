متداول في نايمكس: بيتكوين ستتحول قريبًا إلى ٧٠٠٠ دولار، وستتوحد الأسواق

تام شمس - الخميس 23 مايو 2019 05:59 مساءً - قال متداول العملات المشفرة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) إن عملة بيتكوين (BTC) ستعود على الأرجح إلى ٧٠٠٠ دولار وتدخل في مرحلة توحيد قريبًا، وذلك في مقابلة مع قناة سي إن بي سي يوم ٢١ مايو.

حيث قال أنتوني غريسانتي، من نايمكس، في معرض تعليقه على برنامج سي إن بي سي "تريد أليرت"، إنه يعتقد أن سعر بيتكوين سيعود إلى ٧٠٠٠ دولار في فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن السوق سيتوطد. حيث صرح ستوتلاند قائلًا "أعتقد أنها ستدخل في فترة توحيد قليلًا ... أعتقد أن توحيد هذه السوق هو أمر صحي للغاية".

وقد أشار المتداول كذلك أنه خلال الجلسات القليلة الماضية، عادت الأحجام إلى الانخفاض، مما يدل على أن المشترين لا يعودون إلى السوق بنفس القوة التي كانوا عليها قبل بضعة أسابيع.

وبالأمس، أخبر برايان كيلي، مدير صندوق العملات المشفرة، سي إن بي سي أن خفض العرض القادم - أو "التنصيف"، الذي من المقرر أن يحدث في عام ٢٠٢٠ - قد يساعد في زيادة أسعار بيتكوين في الأشهر المقبلة. وأوصى المستثمرين بتخصيص ما بين ١٪ إلى ٥٪ من حافظة أعمالهم للعملات المشفرة بينما لا تزال الأسعار عالقة حول المستويات الحالية البالغة ٨٠٠٠ دولار.