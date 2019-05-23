خدمة معالجة الدفع من كوين بيز تدعم الآن عملة سيركل المستقرة "USDC"

تام شمس - الخميس 23 مايو 2019 05:59 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" أن معالج الدفع للعملات المشفرة "كوين بيز كومرس" يدعم الآن عملة سيركل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي "USDC"، وذلك حسبما أفادت في مدونتها يوم ٢٠ مايو.

ووفقًا للإعلان، يمكن لمستخدمي كوين بيز كومرس قبول مدفوعات USDC بدون رسوم على المعاملات. ويحدد الإعلان أنه "على عكس قبول مدفوعات بطاقات الائتمان، يمكن للتجار قبول عملة USDC دون قيود جغرافية أو الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي."

بالإضافة إلى ذلك، تنص كوين بيز على أن قبول العملات المستقرة يتيح للتجار الاستفادة من معاملات العملات المشفرة مع تجنب خاصية التقلب في الأصول الرقمية غير المرتبطة.

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وقد كشف تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي أن العملات المشفرة ليس لها آثار كبيرة على السياسة النقدية أو الاقتصاد الأوسع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن نسبة مئوية صغيرة فقط من التجار يقبلون مدفوعات العملات المشفرة للسلع والخدمات.

تم إطلاق كوين بيز كومرس في أوائل عام ٢٠١٨. تتيح الخدمة للتجار قبول عملات مشفرة متعددة ويمكن دمجها في تدفق السحب وإضافتها كخيار دفع على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية.

USDC هو توكن يستند إلى إيثريوم (ETH) يتوافق مع معيار ERC٢٠ وقد تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو من العام الماضي وتم إصداره في سبتمبر.