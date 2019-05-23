منصة Binance تتسبب في خسارة المستثمرين لآلاف الدولارات بسبب اللاج

عانى مستخدمو منصة Binance من مشكلة التقطيع والتأخير الشديد في المنصة أثناء ممارستهم للتداول هذا الصباح، وبالتحديد كانت المشكلة مع التنفيذ لعمليات التداول والتحديث المتزامن للرصيد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhao هذه المشكلة على موقع Twitter ، وأبلغ متابعيه أن المنصة تعمل على حلها. في حين عبر عدد من المتداولين عن غضبهم من خسارة بعض الأموال أثناء تداولهم هذا الصباح بسبب هذه المشكلة.

متداولو البيتكوين يشرعون بالصراخ بسبب مشكلة اللاج في منصة BINANCE

نتيجة لهذه المشكلة، تعثر العديد من متداولي العملات الرقمية في عمليات التداوال التي كانوا قد ألغوها ،مما تسبب في حدوث خسائر بشكل غير مقصودة.

يتذمر متداول العملات الرقمية على تويتر @Wizard من مشكلة اللاج في المنصة العملاقة Binance والتي تسببت في خسارة لـ 2،000 دولار في ثواني.

كما أفاد عدد آخر من مستخدمي المنصة عن تعرضهم لخسائر بآلاف الدولارات نتيجة لذلك. كما صرح أحدهم عن خسارة تقدر بحوالي 3 بيتكوين.

لكن الرئيس التنفيذي للمنصة Chanpgeng Zhao الذي يشار إليه غالباً باسم “CZ” ، وهو مستخدم Twitter، لم يجب بشكل مباشر على أي من هذه الشكاوى العامة. واكتفى بإلقاء اللوم في التأخير على مجلدات الطلبات (order books) الثقيلة.

نشهد أحجام طلبات تداول هي أعلى بكثير (عدد أوامر الشراء والبيع) عن نظيرتها في ديسمبر 2017 / يناير 2018 (وقت الذروة عند وصول سعر بيتكوين لـ20 الف دولار). حجم التداول (وليس الطلب) بالدولار الأمريكي هو 1/3 من الذروة ، لكن سعر BTC هو 1/3 وسعر ETH هو 1/5 فقط من الذروة الأخيرة ، ومعظم أسعار alt الرئيسية الأخرى أقل.

ليس هناك وقت لانتقاء الكلمات عندما يكون هناك مشاكل في النظام.

أكد متداول هذه المشكلة حيث وجد نفسه غير قادر على إلغاء صفقة BNB. وبالمثل، فانه على الرغم من أن الصفقات قد مرت.. إلا أنه لم يتم تحديث الأرصدة، مما يعني أنه لا يمكن إجراء مزيد من الصفقات.

بوتات التداول على منصة BINANCE

أوضحت Binance أن مستخدمي الـ API أو برامج الروبوت وبرامج التداول الآلي، لم يتأثروا. في حين تأثر المستخدمون العاديون الذين يدخلون الصفقات يدويًا لبضع ساعات على الأقل.

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يوضح الحادث الطبيعة المتقلبة لسوق العملات الرقمية، حيث يمكن أن تكلف مَواطن الخلل في البرمجيات الصغيرة عشرات الآلاف من الدولارات. فعلى من يقع اللوم؟ من الصعب اتخاذ القرار.

من جهة، يجب على المتداولين عدم تقديم طلبات لا يريدون تنفيذها. ومن جهة أخرى، يجب أن يعمل البرنامج على النحو المنشود، ويجب ألا يكون هناك زر إلغاء إذا لم يكن من المتوقع أن يستخدمه المستخدم.

بعد ساعتين من المشكلات الأولية، نشر المدير التنفيذي CZ مرة أخرى ليقول إن الأمور يجب أن تعمل بسلاسة الآن. ومع ذلك ، ستظل بعض المعاملات متراكمة.

إن الأموال المفقودة اليوم من المنصة تافهة نسبياً مقارنة بتلك التي فقدتها المنصة قبل أسبوعين فقط. أدى الإختراق الأمني في Binance إلى سرقة حوالي 7،000 بيتكوين ، والتي أجبرت Binance على دفع الفاتورة.

لحسن الحظ ، كانت البورصة قد خططت لمثل هذه المناسبة وقامت بتعويض الضرر من صندوق المنصة الإحتياطي ، وأدت الأحداث إلى بعض المحادثات المثيرة للاهتمام في قطاع العملة الرقمية.

سرقة الـ 7،000 بيتكوين أولاً، والآن مواجهة الصعوبات التقنية

لسبب واحد، تسبب Changpeng Zhao في ضجة عندما تحدث عن إعادة تنظيم بلوكتشين البيتكوين لانتزاع الأموال من اللصوص. ثم اعتذر في وقت لاحق لقوله ذلك.

ثم قال إن البورصة قد تلجأ بدلاً من ذلك إلى إستخدام مجموعة من خدمات البيتكوين لتجميد الأموال، مما يثير قضايا أخرى، مثل التماثل للعملة. وهل بعض عملات البيتكوين جيدة ، والبعض الآخر سيء؟

مع ذلك، لا تزال منصة Binance واحدةً من أفضل بورصات تداول العملة الرقمية، على الرغم من العوائق الأخيرة. في حين تبقى هيمنة المنصة على المدى الطويل أمر لا يمكن تحديده إلا بعد فوات الأوان، بعد عودة الأمور إلى طبيعتها.

المصدر: CCN